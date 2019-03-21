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Santa Lúcia

Morador encontra jibóia no quintal de casa em Vitória

Animal foi colocado dentro de uma lata de lixo e moradores aguardam o resgate

Publicado em 

21 mar 2019 às 17:36

Publicado em 21 de Março de 2019 às 17:36

Jibóia aparece em casa no bairro Santa Lúcia, em Vitória Crédito: Sérgio Sakis
Uma família do bairro Santa Lúcia, em Vitória, teve uma manhã um tanto quanto diferente, nesta quinta-feira (21). Uma jibóia de aproximadamente 2,5 metros estava esticada perto da bomba de água, no quintal da casa.
O administrador Sérgio Sarki, morador do local, conta que a esposa foi molhar as plantas, por volta das 9h, quando encontrou o animal.
>Golfinho é encontrado morto na praia de Itapoã, em Vila Velha
"Foi um susto logo cedo. Assim que viu a cobra, a gente ligou para o Corpo de Bombeiros, para que eles pudessem fazer o resgate. Um funcionário que trabalha aqui em casa conseguiu colocar a cobra dentro de uma lata de lixo. Nós tapamos a lata. Espero que ela não fuja dali", diz o administrador. 
Esta é a segunda vez que uma cobra aparece na residência de Sérgio. "A gente mora aqui praticamente em uma floresta, onde tem muito mato", conta. 
A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros disse que não houve registro de chamada sobre este caso, mas orientou o morador. "Em casos como este, para resgates de animais, outras instituições devem ser acionadas por serem de sua competência, sendo elas, a Polícia Militar Ambiental, o Centro de Controle de Zoonoses e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)."
O Corpo de Bombeiros Militar informa que não há registro deste tipo ocorrência em nosso sistema nesta quinta-feira (21).
Em casos como este, para resgates de animais, outras instituições devem ser acionadas por serem de sua competência, sendo elas, a Polícia Militar Ambiental, o Centro de Controle de Zoonoses e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
 

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