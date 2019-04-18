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APÓS NOTIFICAÇÃO DO MPES

Melhoria de parte da Segunda Ponte entra em fase de licitação

O laudo técnico de engenheiros do Crea mostrou muitas corrosões no concreto e nas ferragens que a sustentam

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 16:34

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 abr 2019 às 16:34
Estrutura da Segunda Ponte Crédito: Marcelo Prest
A Segunda Ponte, uma das estruturas mais importantes para o trânsito na Grande Vitória, segue sem as obras de manutenção e correção das falhas na estrutura pontadas por um laudo de engenheiros do Crea em dezembro de 2017. Esse laudo técnico mostrou muitas corrosões no concreto e nas ferragens que a sustentam. Além de problemas nas juntas de dilatação, que apresentam abertura maior do que o normal e falta do material elástico. No trecho estadual, agora, começa a ter andamento a fase de licitação de projeto para as melhorias. 
A responsabilidade pela manutenção da ponte se divide entre Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) - entre a Avenida Carlos Lindenberg e o acesso de Cariacica - e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - de Cariacica à Rodoviária de Vitória. Neste mês de abril terminou o prazo de 30 dias dado pelo Ministério Público do Espírito Santo para o DER-ES iniciar o processo de licitação das obras do trecho de sua responsabilidade - chamado de viaduto Dom João Batista da Mota Albuquerque.
> Segunda Ponte: MPES notifica DER para começar manutenção
O Ministério Público do Espírito Santo informou que o DER-ES encaminhou ofício dizendo que acolheu a notificação recomendatória do MPES e deu início ao processo de licitação para a reforma. No entanto, o fato das obras ainda não terem começado gera preocupação entre motoristas que trafegam pela ponte.
O taxista Paschoal Inácio da Silva cobra agilidade para o início das intervenções. "Só passam um cal e mais nada, apenas um paliativo. Eles não estão se preocupando com a estrutura da ponte, com as ferragens que estão expostas", critica.
Outro que também diz que não vê manutenção na ponte é o motorista Aldanir de Oliveira. "Está precisando dar uma reforma. Passou da hora de reformar. Nunca vi eles reformarem, só vejo eles passando cal, mas reformar mesmo não", reclama.
Em nota, o DER informa que começou o processo de licitação com a confecção do projeto e que o início da licitação está em fase final. Enquanto isso, segundo o DER, a manutenção do viaduto está sendo realizado dentro da programação de conservação.
SEGUNDA PONTE: ENTENDA
- A Segunda Ponte, tecnicamente, é o trecho que vai de Vitória até a primeira descida para Jardim América, em Cariacica, bem como no sentido contrário. Esse trecho faz parte da BR 262. O início da ponte, em Vitória, é o Km 0 da rodovia.
- O trecho que vai de Jardim América até a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, chama-se viaduto Dom João Batista da Mota Albuquerque.

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