Mega-Sena e Lotofácil: em um ano e meio, 20 capixabas ficaram milionários

Entre 2018 a abril deste ano, 20 capixabas ficaram milionários em apostas premiadas em loterias. A Lotofácil foi a que mais fez a alegria dos apostadores no Estado. Foram 19 sortudos! Neste tipo de jogo, o usuário deve marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Quanto à Mega-Sena, apenas um capixaba levou a bolada — sozinho! — de R$ 2.420.701,10 em novembro de 2018.
De acordo com informações disponibilizadas no site da Caixa Econômica Federal e acessadas pela reportagem do Gazeta Online, só em 2018 foram 15 sortudos ganhadores capixabas na Lotofácil. Não tão difícil quanto a Mega-Sena, a probabilidade de um apostador acertar os 15 números sorteados na Loto é de uma em 3.268.760. Já na Mega, uma chance entre 50 milhões.
Em 2018, os capixabas residentes em Vitória e em Vila Velha empataram no ranking: dos 15 ganhadores, 3 residiam na Capital do Espírito Santo e outros 3 moravam na cidade canela-verde. Logo atrás, duas pessoas ganharam o prêmio da Lotofácil na Serra, uma em Cariacica, uma em Conceição da Barra, uma em São Mateus e uma em Colatina. Três ganhadores do Espírito Santo não tiveram a cidade especificada no site da Caixa.
Já em 2019 até hoje, cinco capixabas levaram os prêmios em diferentes concursos: dois em Colatina, um em Santa Teresa, um em Marilândia e um em Guarapari. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,00. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.
Os prêmios, de 2018 e 2019, giravam em torno dos R$ 25 milhões — e nem sempre foi sorteado somente um ganhador, já que a probabilidade de mais pessoas acertarem os 15 números, é maior.
MEGA-SENA VAI SORTEAR R$ 275 MILHÕES
Ninguém acertou a sequência de números sorteados da Mega-Sena no concurso 2.149 na quarta-feira (8). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 275 milhões, e será realizado neste sábado (11). Os números sorteados foram: 21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48. O sorteio ocorreu em São Paulo (SP).