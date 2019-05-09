Mega-Sena e Lotofácil: em um ano e meio, 20 capixabas ficaram milionários

Entre 2018 a abril deste ano, 20 capixabas ficaram milionários em apostas premiadas em loterias. A Lotofácil foi a que mais fez a alegria dos apostadores no Estado. Foram 19 sortudos! Neste tipo de jogo, o usuário deve marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Quanto à Mega-Sena, apenas um capixaba levou a bolada — sozinho! — de R$ 2.420.701,10 em novembro de 2018.

Caixa Econômica Federal e acessadas pela reportagem do Gazeta Online, só em 2018 foram 15 sortudos ganhadores capixabas na Lotofácil. Não tão difícil quanto a Mega-Sena, a probabilidade de um apostador acertar os 15 números sorteados na Loto é de uma em 3.268.760. Já na Mega, uma chance entre 50 milhões. De acordo com informações disponibilizadas no site dae acessadas pela reportagem do, só em 2018 foram 15 sortudos ganhadores capixabas na Lotofácil. Não tão difícil quanto a, a probabilidade de um apostador acertar os 15 números sorteados na Loto é de uma em 3.268.760. Já na Mega, uma chance entre 50 milhões.

Vitória e em Vila Velha empataram no ranking: dos 15 ganhadores, 3 residiam na Capital do Espírito Santo e outros 3 moravam na cidade canela-verde. Logo atrás, duas pessoas ganharam o prêmio da Lotofácil na Serra, uma em Cariacica, uma em Conceição da Barra, uma em São Mateus e uma em Colatina. Três ganhadores do Espírito Santo não tiveram a cidade especificada no site da Caixa. Em 2018, os capixabas residentes eme emempataram no ranking: dos 15 ganhadores, 3 residiam nadoe outros 3 moravam na cidade canela-verde. Logo atrás, duas pessoas ganharam o prêmio da Lotofácil na, uma em, uma em, uma eme uma em. Três ganhadores do Espírito Santo não tiveram a cidade especificada no site da Caixa.

Santa Teresa, um em Marilândia e um em Guarapari. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,00. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Já em 2019 até hoje, cinco capixabas levaram os prêmios em diferentes concursos: dois em Colatina, um em, um eme um em. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,00. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os prêmios, de 2018 e 2019, giravam em torno dos R$ 25 milhões — e nem sempre foi sorteado somente um ganhador, já que a probabilidade de mais pessoas acertarem os 15 números, é maior.

MEGA-SENA VAI SORTEAR R$ 275 MILHÕES

Ninguém acertou a sequência de números sorteados da Mega-Sena no concurso 2.149 na quarta-feira (8). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 275 milhões, e será realizado neste sábado (11). Os números sorteados foram: 21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48. O sorteio ocorreu em São Paulo (SP).