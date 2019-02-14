Médicos que se passavam por especialistas são denunciados pelo MPES

Médicos em Nova Venécia são denunciados pelo MPES por se passarem por especialistas Crédito: Pexels

Eram veiculados em todas as mídias anúncios que induziam os pacientes a acreditar que de fato estavam sendo atendidos por profissionais com residência médica. Desde o nome da clínica onde atendiam, que aludia às especialidades, até as redes sociais utilizadas, tudo era projetado para passar impressão de veracidade.

Mesmo diante de notificação anterior pelo Ministério Público, com assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por duas das envolvidas e posterior anulação do acordo, a prática abusiva não foi corrigida. Para garantir que fossem evitados danos aos clientes, foi realizada a denúncia e proposta uma segunda Ação Civil Pública (ACP) contra o ato dos médicos.