Médico sofre infarto e morre dentro de carro na Serra

O médico urologista José Malbar da Silva, 61 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, próximo a um posto de gasolina no Bairro de Fátima, Serra, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com informações da Polícia Militar, uma ambulância do Samu foi acionada e confirmou o óbito. A partir daí, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Informações iniciais dão conta de que o médico sofreu um infarto fulminante. A Polícia Civil afirma que o corpo do médico foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar formalmente a causa da morte.
O urologista já fez parte do Corpo Clínico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
VELÓRIO E ENTERRO
O velório será realizado no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, das 7h às 15h30 de quarta-feira (5). O sepultamento está previsto para as 16 horas.