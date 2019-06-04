Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro de Fátima

Médico sofre infarto e morre dentro de carro na Serra

O velório será realizado no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, das 7h às 15h30 de quarta-feira (5)

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 13:50

Publicado em 

04 jun 2019 às 13:50
Urologista José Malbar da Silva é encontrado morto dentro de carro na Serra Crédito: Reprodução
O médico urologista José Malbar da Silva, 61 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, próximo a um posto de gasolina no Bairro de Fátima, Serra, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com informações da Polícia Militar, uma ambulância do Samu foi acionada e confirmou o óbito. A partir daí, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Informações iniciais dão conta de que o médico sofreu um infarto fulminante. A Polícia Civil afirma que o corpo do médico foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar formalmente a causa da morte. 
O urologista já fez parte do Corpo Clínico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
VELÓRIO E ENTERRO
O velório será realizado no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, das 7h às 15h30 de quarta-feira (5). O sepultamento está previsto para as 16 horas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo
As alavancas do parque logístico e portuário do Sul do Espírito Santo
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço
Imagem de destaque
Leitura na terceira idade: veja como o hábito ajuda a fortalecer o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados