Mais de 40 mil famílias capixabas podem ter desconto na energia

Mais de 40 mil famílias capixabas podem ser beneficiadas com desconto na energia Crédito: Reprodução/Pixabay

As famílias capixabas que atendam aos requisitos do programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) da EDP , distribuidora de energia no Espírito Santo , poderão, de acordo com levantamento realizado pela concessionária, receber o benefício que resultará em reduções no valor da conta de luz. De acordo com a estimativa levantada, mais de 40 mil famílias estão aptas e ainda não inscritas para receber o desconto na fatura.

O benefício da Tarifa Social é uma redução concedida para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente, concedido às famílias classificadas como de baixa renda. Ele varia conforme o consumo de energia e, neste sentido, quanto menor o consumo, maior o desconto, que será aplicado a apenas uma unidade consumidora por família.

Confira a faixa de descontos

REQUISITOS

Para receber o benefício, a família deve preencher algum dos requisitos seguintes:

A família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo; ou A família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo; ou

Tenha idoso ou deficiente que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); ou Tenha idoso ou deficiente que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); ou

A família esteja inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. A família esteja inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Um dos membros da família a ser beneficiada deve solicitar à EDP a classificação da unidade consumidora na subclasse "residencial baixa renda", informando:

Nome, CPF e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, outro documento de identificação oficial com foto, ou ainda, o RANI, no caso de indígenas; Nome, CPF e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, outro documento de identificação oficial com foto, ou ainda, o RANI, no caso de indígenas;

Conta de energia; Conta de energia;

Informar o Número de Identificação Social – NIS ou, no caso de recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, o Número do Benefício – NB; e Informar o Número de Identificação Social – NIS ou, no caso de recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, o Número do Benefício – NB; e

Apresentar o relatório e atestado médico, somente nos casos de famílias com uso continuado de aparelhos. Apresentar o relatório e atestado médico, somente nos casos de famílias com uso continuado de aparelhos.

DEMAIS INFORMAÇÕES

De acordo com a EDP, cada família a receber o desconto terá direito a apenas uma instalação com o benefício da Tarifa Social. Além disso, em caso de mudança de endereço, esta deverá ser informada à concessionária. O cadastro, além das demais exigências, deverá ser atualizado a cada dois anos no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município.

Em caso de dúvidas, o favorecido poderá entrar em contato pelo site www.edponline.com.br, pelo aplicativo da EDP, ou pela Central de Atendimento ao Cliente, por meio do telefone 0800 721 0707.

SERVIÇO

Inscrição para o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)

Onde: Quem não tem o Número de Identificação Social (NIS) deve procurar os postos de cadastramento na prefeitura do município e solicitar a inscrição no Cadastro Único para obtê-lo. Com o NIS em mãos, deve ser procurada a EDP para proceder ao cadastro com os documentos.

Validade: o cadastro tem validade de dois anos.



