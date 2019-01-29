Mais de 140 caranguejos são soltos após cata irregular no ES

Caranguejos são apreendidos pela fiscalização ambiental durante período de andada em Conceição da Barra. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Conceição da Barra

Conceição da Barra, na região Noroeste do Espírito Santo. O crustáceo está no período da andada - reprodução - e a captura, o armazenamento, o transporte e a comercialização são proibidos. Cerca de 12 dúzias de caranguejo-uçá foram apreendidos pela fiscalização ambiental neste domingo (27) em Guaxindiba, em, na região. O crustáceo está no período da andada - reprodução - e a captura, o armazenamento, o transporte e a comercialização são proibidos.

Durante a abordagem, fiscais localizaram um suspeito carregando dois sacos em uma bicicleta. Após revista, foi constatado que dentro deles haviam os caranguejos. O indivíduo foi autuado em flagrante e os animais soltos no manguezal.

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VULNERABILIDADE DA ESPÉCIE

André Luiz Campos Tebaldi, secretário municipal de Meio Ambiente, explicou que, durante a andada, os animais ficam mais vulneráveis à captura porque saem das tocas para se reproduzir e explica a importância de respeitar esse período.

"É muito importante para perpetuação da espécie o respeito aos períodos reprodutivos, pois é nessa época que ocorre a reposição do estoque desse recurso pesqueiro tão apreciado pela culinária capixaba", disse.

PERÍODOS DE ANDADA EM 2019

- 23 a 30 de janeiro de 2019

- 21 a 28 de fevereiro de 2019

- 23 a 30 de março de 2019