Mãe reencontra filho que havia sido raptado pelo pai no ES

A cabeleireira Patrícia Paula Bull, de 27 anos, viajou para São Paulo na manhã desta quarta-feira (1º) para buscar o filho Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de 10 meses, que foi resgatado pela Polícia Civil nesta terça-feira (30), após ter sido raptado pelo pai Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, no último dia 18 de abril.
O REENCONTRO
Patrícia afirma que os dois vão voltar para casa ainda nesta quarta-feira (1°). Foram 13 dias de tensão à procura do menino Ravi, de apenas 10 meses de idade.
O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo disse nesta quarta-feira de manhã que, por ser feriado, havia possibilidade de Patrícia não conseguir voltar para casa ainda hoje, mas ela confirma que já estão à caminho de casa.
O MOMENTO EM QUE BEBÊ FOI ENCONTRADO PELA POLÍCIA
Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de São Paulo mostra o momento exato do resgate do menino Ravi Pietro, de 10 meses de idade, na tarde de terça-feira (30). Nas imagens, é possível ver a polícia cercando a porta da residência localizada em Jardim Santo André, em São Paulo. Após alguns segundos, os policiais arrombam a porta e pegam a criança que estava com o pai. Assustado, o pequeno Ravi Pietro chora muito. O outro vídeo mostra a prisão de Rodrigo. Os policiais chegam a usar Rodrigo para tentar acalmar a criança.
PAI PRESO
Após o resgate do bebê, o pai Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, foi detido e levado à delegacia. Ele foi autuado e deve responder pelo crime de subtração de incapaz.
MÃE APÓS NOTÍCIA DE QUE FILHO ESTAVA BEM
Após o resgate, Patrícia Paula Bull, de 27 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que recebeu uma ligação do delegado que investiga o caso nesta terça-feira (30). Ela ainda não havia reencontrado o bebê, mas já sentia o alívio ao ouvir da polícia que estava tudo bem. Ela enviou um vídeo ao Gazeta Online. Reveja:
RELACIONAMENTO CONTURBADO
O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.
Há cerca de um mês, Patrícia conseguiu uma medida protetiva, fato que deixou Rodrigo revoltado. Após raptar o filho, o ex-companheiro deixou um bilhete na cama dela dizendo para ela não se preocupar e que jamais aceitaria ficar sem o filho. E, que se ela retirasse o pedido na Justiça poderia voltar. No outro dia, mandou uma mensagem no celular ameaçando se matar e matar o filho, caso eles se separassem.