Mãe reencontra filho que havia sido raptado pelo pai no ES Crédito: Divisão de Capturas | Polícia Civil de SP

O REENCONTRO





Patrícia afirma que os dois vão voltar para casa ainda nesta quarta-feira (1°). Foram 13 dias de tensão à procura do menino Ravi, de apenas 10 meses de idade.

Espírito Santo disse nesta quarta-feira de manhã que, por ser feriado, havia possibilidade de Patrícia não conseguir voltar para casa ainda hoje, mas ela confirma que já estão à caminho de casa. O delegado-geral da Polícia Civil dodisse nesta quarta-feira de manhã que, por ser feriado, havia possibilidade de Patrícia não conseguir voltar para casa ainda hoje, mas ela confirma que já estão à caminho de casa.

O MOMENTO EM QUE BEBÊ FOI ENCONTRADO PELA POLÍCIA

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de São Paulo mostra o momento exato do resgate do menino Ravi Pietro, de 10 meses de idade, na tarde de terça-feira (30). Nas imagens, é possível ver a polícia cercando a porta da residência localizada em Jardim Santo André, em São Paulo. Após alguns segundos, os policiais arrombam a porta e pegam a criança que estava com o pai. Assustado, o pequeno Ravi Pietro chora muito. O outro vídeo mostra a prisão de Rodrigo. Os policiais chegam a usar Rodrigo para tentar acalmar a criança.





PAI PRESO

Após o resgate do bebê, o pai Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, foi detido e levado à delegacia. Ele foi autuado e deve responder pelo crime de subtração de incapaz.

Rodrigo foi preso em SP Crédito: Polícia Civil de SP | Divulgação

MÃE APÓS NOTÍCIA DE QUE FILHO ESTAVA BEM

Após o resgate, Patrícia Paula Bull, de 27 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que recebeu uma ligação do delegado que investiga o caso nesta terça-feira (30). Ela ainda não havia reencontrado o bebê, mas já sentia o alívio ao ouvir da polícia que estava tudo bem. Ela enviou um vídeo ao Gazeta Online. Reveja:





RELACIONAMENTO CONTURBADO

O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.