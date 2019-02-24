  • Luciano Rezende entrega chave à família real e dá início aos desfiles
CARNAVAL DE VITÓRIA

Luciano Rezende entrega chave à família real e dá início aos desfiles

Prefeito de Vitória falou de investimentos futuros
Karen Benicio

24 fev 2019 às 01:25

23/02/2019 - O prefeito Luciano Rezende entrega para a família real do carnaval capixaba as chaves da cidade, iniciando oficialmente a folia Crédito: Karen Benício
Oficialmente, neste sábado (23), foi dada a largada para a folia capixaba. Marcada pela presença do governador Renato Casagrande, a cerimônia oficial de entrega das chaves da cidade de Vitória para a família real do carnaval foi rápida. Nela, o prefeito Luciano Rezende ressaltou a importância dos desfiles das escolas de samba para a cultura e falou de futuros investimentos.
"Estamos trabalhando para regularizar o teatro Carmélia e fazer a Cidade do Samba ao redor para que as escolas como MUG e Boa vista não tenham que viajar mais de 10 km com os carros alegóricos em risco. Também faremos barracões para que outras tenham o abrigo necessário", afirmou.
23/02/2019 - O prefeito Luciano Rezende entrega para a família real do carnaval capixaba as chaves da cidade, iniciando oficialmente a folia. O governador Renato Casagrande também participou da cerimônia Crédito: Karen Benício
Quatro escolas de sexta são favoritas a subir para o Grupo Especial
A arquibancada estava animada durante a cerimônia. Na hora entrega das chaves, a plateia ovacionou a família real. Poucos minutos depois, a primeira escola entrou pontualmente no Sambão do Povo.
Com o enredo "Navegando nas correntes da história, a Imperatriz vem vestida de azul", A Imperatriz do Forte entrou pontualmente às 22h. A escola traz 1.400 componentes em 22 alas.
23/02/2019 - Carro alegórico da Imperatriz do Forte Crédito: Isabela Arruda

