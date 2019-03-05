Último dia de carnaval promete muita diversão para os foliões

Para quem já curtiu muito ainda dá para curtir mais e para quem ainda não aproveitou é hora de recuperar o prejuízo e cair na folia nesta terça-feira (05) de carnaval. O último dia do feriado promete muita diversão para os foliões.
No Centro de Vitória, onde centenas de pessoas têm se reunido diariamente, o bloco Amigos da Onça, já tradicional, é a principal atração e começa a partir das 15 horas.
Já em Guarapari, vários blocos se apresentam no Centro das 17h até a meia noite – como Guaramirim e Turma do Funil –, enquanto na Praia do Morro tem Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h.
No Centro de Piúma, Sul do Estado, o carnaval de marchinhas invade o Centro a partir das 9h com a banda Folia de Amor. Mais tarde, às 16h, Beto Kauê e DJ Vitinho comandam a despedida da festa mais animada do ano. Confira abaixo a programação completa:
CONCEIÇÃO DA BARRA
ATRAÇÕES
Sede
Terça: Lambaeróbica com Thiago Rosa, 18h; Dança e Ritmos com Jeferson, 19h30; Bandinha da Barra, 20h; Michelle Rocha, 21h; Bandinha Pôr do Sol, 22h; DJ Chambinho, 23h; Agitu’s, 1h.
Praia
Terça: Tim Cruz, 12h.
SÃO MATEUS
BLOCOS
Guriri
Terça: No trio Giripoca, Raízes Afro, 18h; Pintinho e convidados, 20h.
ATRAÇÕES
Guriri
Terça: Charanga do Adelson, 12h; Black Out, 15h; KaraKaramba, 21h; DJ Hebert e DJ Drums, 22h; Law Lima, 23h; DJ Paulinho Mattos, meia-noite; Oz Mannoz, 1h.
LINHARES
BLOCOS
Povoação
Terça: Bloco comunitário, 19h.
ATRAÇÕES
Pontal do Ipiranga
Terça: Marcos Roberto, 15h; Saudades de Outrora, 17h; D’Bandeza, 18h; Oz Mannoz, 20h.
Regência
Terça:Cia de Dança Igor Santana, 15h; Fubica, 16h e 18h; Hiago Ferrari, 21h.
ARACRUZ
ATRAÇÕES
Barra do Sahy
Terça: Escola de Samba “Toque de Mestre”, 15h; Fernanda Pádua, 17h; Laura Viana e Banda New Show, 22h; Filipe Fantin, 0h30.
Santa Cruz
Terça: Banda de marchinha, 17h; Lance Certo, 19h30; Mano Ghetto, 22h; Lucas e Tiago, 0h30.
FUNDÃO
ATRAÇÕES
Praia Grande
Terça: KS10, 16h; Tríade, 20h; Léo Lima, 22h30.
SERRA
BLOCOS
Jacaraípe
Terça: Ratazanas, das 18h às 23h.
Serra Dourada III
Terça: As Moças de Serra Dourada, das 18h às 23h.
Carapebus
Terça: Carapiranha, das 19h às 23h.
Balneário de Carapebus
Terça: Carretinha, das 16h às 22h.
Bicanga
Terça: Jegue Folia e Galo da Praia, das 17h às 21h.
ATRAÇÕES
Manguinhos
Terça: Estrela dos Artistas, 10h; Samba da Vila; 14h; Zé Beleira, 20h30.
Barcelona
Terça: Matinê com banda de fanfarra, 17h.
Carapebus
Terça: Escola de samba, 18h.
Bicanga
Terça: Tarados em Samba, 19h30.
Nova Almeida
Terça: Via Aérea, 19h; Tarados em Samba, 21h.
VITÓRIA
BLOCOS
Centro
Terça: Vira Bloco, às 13h, na Praça Oito; Amigos da Onça, às 15h, na Rua Barão de Monjardim.
Grande Goiabeiras
Terça: Piranha vs Machões, às 13h, na Rua Professora Odila Simões (Jabour).
ATRAÇÕES
Centro
Terça: Banda 522, Andréa Nery e bloco Afrojazz, na Praça Costa Pereira, às 15h.
Goiabeiras
Terça: Matinê com a Claws Banda e espetáculo Respeitável Público, na Praça Três de Maio, às 9h.
VILA VELHA
BLOCOS
R. Marinho e Cobilândia
Terça: Grande Cobilândia, das 18h às 22h.
Ponta da Fruta
Terça: Independentes de Balneário, das 18h às 22h.
ATRAÇÕES
Praia da Costa (orla)
Terça: Guardiões do Corso, das 18h às 20h.
Itapoã e Coqueiral (orla)
Terça: Banda Fröhlich, das 18h às 20h.
Ponta da Fruta
Terça: Shopp Samba, na Avenida Judite Gois Coutinho, a partir das 19h.
Barra do Jucu (praça)
Terça: Banda de congo Mestre Honório e Barratuque, a partir de 17h.
Terra Vermelha
Terça: Trio Jatobá, na rua da feira, às 19h.
Coqueiral (praça)
Terça: Meninos Travessos e Trio Mafuá, a partir de 17h.
Paul (praça)
Terça: Via Aérea, 19h30.
GUARAPARI
BLOCOS
Centro
Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba.
Praia do Morro (orla)
Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h.
ANCHIETA
BLOCOS
Sede
Terça: Jaraguá, 21h.
Castelhanos
Terça: Afrodite, 17h30.
Iriri
Terça: Bloco das Piranhas, 16h.
ATRAÇÕES
Sede
Terça: Matinê, 20h; Banda Auê, 22h; Emerson Xumbrega, 23h.
Ubu
Terça: Folia do Amor, 14h; Barrozinho, 20h; Cadilac de Luxo, 22h.
Castelhanos
Terça: Marchinha Paz e Amor, 14h; Musical Prateado, 16h; Gandaia, 20h; Prestígio, 22h.
Iriri
Terça: Maestro Mauro e AMA, 14h; Acadêmicos de Iriri, 16h; New Place, 21h; Agitaê, 23h.
PIÚMA
ATRAÇÕES
Central
Terça: Marchinhas com banda Folia de Amor, às 9h; Beto Kauê e DJ Vitinho, às 16h.
ITAPEMIRIM
ATRAÇÕES
Itaipava
Terça: Marchinhas, 10h e 15h; Flesh Martins, 21h; Banda Tomae, 23h.
Itaoca
Terça: Marchinhas de carnaval, 11h e 16h; Banda Agitaê, 17h; Senssasamba, 21h; Banda Flay, 23h.
MARATAÍZES
ATRAÇÕES
Sede
Terça: Nana e banda, 21h; bateria Malícia do Samba, 23h.
Barra
Terça: Ary Ferraz, 21h; Musical Prateado, 23h.
Lagoa Siri
Terça: Cadilacc de Luxo, 13h; Ke Swing Bom, 15h.
PRESIDENTE KENNEDY
ATRAÇÕES
Marobá
Terça: Lauriano às 21h.