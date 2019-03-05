  • Último dia de carnaval promete muita diversão para os foliões
Despedida da folia

Último dia de carnaval promete muita diversão para os foliões

Ainda dá tempo de se jogar na folia em shows e festas de Norte a Sul do Estado.

Publicado em 04 de Março de 2019 às 23:57

Maíra Mendonça

O último dia do feriado promete muita diversão para os foliões Crédito: Ricardo Medeiros
Para quem já curtiu muito ainda dá para curtir mais e para quem ainda não aproveitou é hora de recuperar o prejuízo e cair na folia nesta terça-feira (05) de carnaval. O último dia do feriado promete muita diversão para os foliões.
No Centro de Vitória, onde centenas de pessoas têm se reunido diariamente, o bloco Amigos da Onça, já tradicional, é a principal atração e começa a partir das 15 horas.
Já em Guarapari, vários blocos se apresentam no Centro das 17h até a meia noite – como Guaramirim e Turma do Funil –, enquanto na Praia do Morro tem Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h.
No Centro de Piúma, Sul do Estado, o carnaval de marchinhas invade o Centro a partir das 9h com a banda Folia de Amor. Mais tarde, às 16h, Beto Kauê e DJ Vitinho comandam a despedida da festa mais animada do ano. Confira abaixo a programação completa:
CONCEIÇÃO DA BARRA
ATRAÇÕES
Sede
Terça: Lambaeróbica com Thiago Rosa, 18h; Dança e Ritmos com Jeferson, 19h30; Bandinha da Barra, 20h; Michelle Rocha, 21h; Bandinha Pôr do Sol, 22h; DJ Chambinho, 23h; Agitu’s, 1h.
Praia
Terça: Tim Cruz, 12h.
SÃO MATEUS
BLOCOS
Guriri
Terça: No trio Giripoca, Raízes Afro, 18h; Pintinho e convidados, 20h.
ATRAÇÕES
Guriri
Terça: Charanga do Adelson, 12h; Black Out, 15h; KaraKaramba, 21h; DJ Hebert e DJ Drums, 22h; Law Lima, 23h; DJ Paulinho Mattos, meia-noite; Oz Mannoz, 1h.
LINHARES
BLOCOS
Povoação
Terça: Bloco comunitário, 19h.
ATRAÇÕES
Pontal do Ipiranga
Terça: Marcos Roberto, 15h; Saudades de Outrora, 17h; D’Bandeza, 18h; Oz Mannoz, 20h.
Regência
Terça:Cia de Dança Igor Santana, 15h; Fubica, 16h e 18h; Hiago Ferrari, 21h.
ARACRUZ
ATRAÇÕES
Barra do Sahy
Terça: Escola de Samba “Toque de Mestre”, 15h; Fernanda Pádua, 17h; Laura Viana e Banda New Show, 22h; Filipe Fantin, 0h30.
Santa Cruz
Terça: Banda de marchinha, 17h; Lance Certo, 19h30; Mano Ghetto, 22h; Lucas e Tiago, 0h30.
FUNDÃO
ATRAÇÕES
Praia Grande
Terça: KS10, 16h; Tríade, 20h; Léo Lima, 22h30.
SERRA
BLOCOS
Jacaraípe
Terça: Ratazanas, das 18h às 23h.
Serra Dourada III
Terça: As Moças de Serra Dourada, das 18h às 23h.
Carapebus
Terça: Carapiranha, das 19h às 23h.
Balneário de Carapebus
Terça: Carretinha, das 16h às 22h.
Bicanga
Terça: Jegue Folia e Galo da Praia, das 17h às 21h.
ATRAÇÕES
Manguinhos
Terça: Estrela dos Artistas, 10h; Samba da Vila; 14h; Zé Beleira, 20h30.
Barcelona
Terça: Matinê com banda de fanfarra, 17h.
Carapebus
Terça: Escola de samba, 18h.
Bicanga
Terça: Tarados em Samba, 19h30.
Nova Almeida
Terça: Via Aérea, 19h; Tarados em Samba, 21h.
VITÓRIA
BLOCOS
Centro
Terça: Vira Bloco, às 13h, na Praça Oito; Amigos da Onça, às 15h, na Rua Barão de Monjardim.
Grande Goiabeiras
Terça: Piranha vs Machões, às 13h, na Rua Professora Odila Simões (Jabour).
ATRAÇÕES
Centro
Terça: Banda 522, Andréa Nery e bloco Afrojazz, na Praça Costa Pereira, às 15h.
Goiabeiras
Terça: Matinê com a Claws Banda e espetáculo Respeitável Público, na Praça Três de Maio, às 9h.
VILA VELHA
BLOCOS
R. Marinho e Cobilândia
Terça: Grande Cobilândia, das 18h às 22h.
Ponta da Fruta
Terça: Independentes de Balneário, das 18h às 22h.
ATRAÇÕES
Praia da Costa (orla)
Terça: Guardiões do Corso, das 18h às 20h.
Itapoã e Coqueiral (orla)
Terça: Banda Fröhlich, das 18h às 20h.
Ponta da Fruta
Terça: Shopp Samba, na Avenida Judite Gois Coutinho, a partir das 19h.
Barra do Jucu (praça)
 
Terça: Banda de congo Mestre Honório e Barratuque, a partir de 17h.
Terra Vermelha
Terça: Trio Jatobá, na rua da feira, às 19h.
Coqueiral (praça)
Terça: Meninos Travessos e Trio Mafuá, a partir de 17h.
Paul (praça)
 
Terça: Via Aérea, 19h30.
GUARAPARI
BLOCOS
Centro
Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba.
Praia do Morro (orla)
Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h.
ANCHIETA
BLOCOS
Sede
Terça: Jaraguá, 21h.
Castelhanos
Terça: Afrodite, 17h30.
Iriri
Terça: Bloco das Piranhas, 16h.
ATRAÇÕES
Sede
Terça: Matinê, 20h; Banda Auê, 22h; Emerson Xumbrega, 23h.
Ubu
Terça: Folia do Amor, 14h; Barrozinho, 20h; Cadilac de Luxo, 22h.
Castelhanos
Terça: Marchinha Paz e Amor, 14h; Musical Prateado, 16h; Gandaia, 20h; Prestígio, 22h.
Iriri
Terça: Maestro Mauro e AMA, 14h; Acadêmicos de Iriri, 16h; New Place, 21h; Agitaê, 23h.
PIÚMA
ATRAÇÕES
Central
Terça: Marchinhas com banda Folia de Amor, às 9h; Beto Kauê e DJ Vitinho, às 16h.
ITAPEMIRIM
ATRAÇÕES
Itaipava
Terça: Marchinhas, 10h e 15h; Flesh Martins, 21h; Banda Tomae, 23h.
Itaoca
Terça: Marchinhas de carnaval, 11h e 16h; Banda Agitaê, 17h; Senssasamba, 21h; Banda Flay, 23h.
MARATAÍZES
ATRAÇÕES
Sede
Terça: Nana e banda, 21h; bateria Malícia do Samba, 23h.
Barra
Terça: Ary Ferraz, 21h; Musical Prateado, 23h.
Lagoa Siri
Terça: Cadilacc de Luxo, 13h; Ke Swing Bom, 15h.
PRESIDENTE KENNEDY
ATRAÇÕES
Marobá
Terça: Lauriano às 21h.

