Último acidente com morte na Terceira Ponte aconteceu há 8 anos

O entregador de jornal Wellington Cunha, de 33 anos, morreu em acidente na Terceira Ponte há oito anos Crédito: Gazeta Online

Terceira Ponte. A colisão entre dois carros e uma moto que tirou a vida dos namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielly Oliveira, de 17 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (22), foi a primeira situação trágica em oito anos, desde a morte do entregador de jornal Wellington Cunha, de 33 anos, em março de 2011, que foi atingido pelo carro do advogado Diogo Moraes de Mello. O caso ainda não teve desfecho. Acidentes de trânsito com mortes não são recorrentes na. Aque tirou a vida dos namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielly Oliveira, de 17 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (22), foi a primeira situação trágica em oito anos, desde a morte do entregador de jornal Wellington Cunha, de 33 anos, em março de 2011, que foi atingido pelo carro do advogado Diogo Moraes de Mello. O caso ainda não teve desfecho.

Segundo reportagens da época, o advogado dirigia a 130 km/h e apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Praia da Costa, em Vila Velha. Na época, o pai do advogado afirmou que ele havia bebido duas cervejas e que cochilou ao volante. Cerca de uma semana depois do acidente, no dia 8 de abril, Diogo Moraes de Mello foi detido em casa, na, em. Na época, o pai do advogado afirmou que ele havia bebido duas cervejas e que cochilou ao volante.

O advogado Diogo Moraes de Mello Crédito: Arquivo

"Ele não fez o teste porque tomou duas cervejas. Se você toma duas cervejas e depois um energético, isso significa que você vai ficar bêbado? Agora eu pergunto: quem nunca deu um cochilo no volante? Quem nunca dirigiu depois de ter tomado duas cervejas? Que atire a primeira pedra", disse.

ADVOGADO INDICIADO

Na época titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o delegado Fabiano Contarato indiciou o advogado por homicídio com dolo eventual — quando a pessoa não tem intenção de matar alguém, mas assumiu o risco de produzir esse resultado, o que levaria o advogado a Júri Popular.

No entanto, em 2015, a juíza Cláudia Vieira de Oliveira Araújo da 3ª Vara Criminal de Vitória desclassificou a denúncia afirmando que não havia sinais de que o motorista tenha assumido o risco de matar o motociclista.

O Ministério Público concordou que o crime não precisava ser levado ao Tribunal do Júri, e sim enquadrado dentro do Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de homicídio não intencional na direção de veículo automotor.

De acordo com a advogada Luíza Nunes, uma dentre os sete advogados que representam Diogo nesse processo, a defesa pede que o réu seja absolvido da acusação.