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EM VITÓRIA

Líderes de facção deram a ordem para incendiar carro da TV Vitória

Polícia Civil diz que recebeu informações de moradores e que também obteve mensagens de áudios trocadas entre alguns traficantes
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:46

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:46

Carro de equipe de reportagem é incendiado por criminosos em Vitória Crédito: Marcelo Prest
A ordem para que bandidos colocassem fogo em um carro de reportagem da TV Vitória, nesta segunda-feira (7), partiu de dois líderes da principal facção criminosa que atua na Capital capixaba. A informação foi confirmada pelo delegado Henrique Vidigal, responsável pela Delegacia de Segurança Patrimonial. A motivação para o ataque seria uma tentativa de distrair os policiais que realizavam uma operação no bairro onde o veículo foi incendiado.
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As investigações apontaram que as ordens foram dadas por Fernando Moraes Pereira, conhecido como Marujo, e Geovani Andrade Bento, conhecido como Vaninho. O delegado também afirmou que mais dois responsáveis pelo ataque ao carro da TV Vitória foram identificados. No entanto, os nomes não foram divulgados para que a investigação não fosse prejudicada.
Líderes de facção deram a ordem para incendiar carro da TV Vitória
"Até o momento temos alguns (suspeitos) identificados, mas não podemos divulgar informações para não prejudicar as investigações. Já tem dois identificados até o momento. O que a gente pode divulgar é que esse ataque foi ordenado pelo Marujo e pelo Vaninho", disse o delegado.
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Marujo e Vaninho são apontados como líderes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que tem dominado o tráfico de drogas e armas em diversos bairros da Região Metropolitana. Os outros dois líderes da facção estão presos.
MENSAGENS TROCADAS SOBRE O ATAQUE
O delegado explicou que o incêndio ao carro da imprensa, na parte baixa da comunidade, foi uma tentativa de distrair os policiais e diminuir a quantidade de militares na parte mais alta dos morros. Segundo o delegado, informações passadas por populares e o monitoramento de mensagens de áudio trocadas entre os traficantes foram determinantes para apontar os mandantes do incêndio.
"Esse ataque ao carro da TV Vitória não foi nada mais que uma tentativa desesperada e frustrada dos traficantes de dispersar a ação policial. Nós tivemos informações de populares e também receber, via WhatsApp, áudios trocados entre os próprios integrantes da organização criminosa", disse o delegado.
A operação das forças policiais no Espírito Santo, na manhã de segunda-feira, prendeu 15 adultos e deteve 4 menores de idade. A polícia informou que todos tinham envolvimentos com o tráfico de drogas. A polícia aprendeu drogas e armas, como duas pistolas e um fuzil de uso restrito, calibre 5.56mm.

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