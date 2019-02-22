Jucutuquara na reta final da preparação

A Unidos de Jucutuquara é a escola que encerra os desfiles do Carnaval de Vitória. Ela será a última da apresentação

do Grupo Especial, que acontece amanhã. Com o enredo “O Rosário do Bispo e seu delirante Inventário do Universo” a escola faz uma homenagem ao artista sergipano contemporâneo Arthur Bispo do Rosário.

Enquanto a bateria não toca no Sambão do Povo, no barracão da escola de Vitória o som que se ouve é das máquinas de costura. Nelas muitas costureiras e alegoristas correm para dar os últimos pontos nas fantasias e colar as plumas e os paetês finais. O trabalho está em dia, mas para tudo sair nos conformes e ser entregue no prazo, a equipe não para no ateliê.

Em outra ponta da preparação da Jucutuquara, os carros alegóricos da escola estão recebendo os detalhes decorativos para fazer bonito na avenida.

Sergipano, Arthur Bispo do Rosário criava suas peças a partir de objetos que achava no chão. E tudo valia: bonecas, descartáveis, pedaços de pano... O que ela encontrasse, virava obra-prima.

Com essa inspiração, nas fantasias pensadas pelo carnavalesco da agremiação, Orlando Júnior, é possível ver um enfeite de cabeça feito com garfos descartáveis dourados e, ainda, roupas decoradas com pedaços de escova de dentes e outros elementos.

Para o presidente da agremiação, Rogério Sarmento, o ponto forte do desfile será justamente as fantasias.

“Elas estão muito coloridas, volumosas e cheia de detalhes. Na avenida, ficará um efeito muito legal”, afirma Sarmento.

Sarmento lembra que a Jucutuquara passa por alguns problemas financeiros mas que, ainda assim, esforços foram feitos para colocar a escola na avenida.

“Tivemos que fazer muitos esforços para deixar tudo como está. Tendo dinheiro, a produção sai de forma mais rápida. Apesar da situação difícil, a gente tem dado nosso jeito. Afinal, o desfile tem que acontecer”, afirma Sarmento.

JUCUTUQUARA

Cores: verde, vermelho e branco.

Comunidade: Jucutuquara, Vitória.

Fundação: 1972

Presidente: Rogério Sarmento.

Carnavalesco: Orlando Júnior.

Componentes: 1.200.

Alas: 21.

Carros alegóricos: 3.

Rainha de bateria: Schyrley Moura.

Enredo: O Rosário do Bispo e seu delirante Inventário do Universo.



