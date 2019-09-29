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Cariacica

Jovem é morto com tiros no nariz e na nuca em Flexal II

Luciano Rodrigues Batista foi assassinado neste domingo (29). A polícia informou que ele era usuário de drogas, mas que a motivação ainda está sendo investigada
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

29 set 2019 às 16:10

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 16:10

Caso é investigado pela DHPP Crédito: Bernardo Coutinho
Um homem de 21 anos foi morto a tiros no beco da Liberdade, em Flexal II, Cariacica. O crime aconteceu neste domingo (29), por volta das 14 horas.
Segundo a Polícia Civil, Luciano Rodrigues Batista foi morto com um tiro no nariz e outro na nuca. A polícia ainda informou que ele era usuário de drogas, mas que a motivação ainda sendo investigada. Ninguém ainda foi preso.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia pede que quem tenha informações ou suspeitas sobre a morte que ligue para o telefone 181.

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