Jovem é morto com tiros no nariz e na nuca em Flexal II

Um homem de 21 anos foi morto a tiros no beco da Liberdade, em Flexal II, Cariacica. O crime aconteceu neste domingo (29), por volta das 14 horas.
Segundo a Polícia Civil, Luciano Rodrigues Batista foi morto com um tiro no nariz e outro na nuca. A polícia ainda informou que ele era usuário de drogas, mas que a motivação ainda sendo investigada. Ninguém ainda foi preso.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia pede que quem tenha informações ou suspeitas sobre a morte que ligue para o telefone 181.