Jovem é internada após acidente com patinete elétrico

A recepcionista Andrina Barbosa Gonçalves (em destaque) com um patinete elétrico da empresa Yellow, em Vitória Crédito: Marcelo Prest/Arquivo pessoal/Montagem Gazeta Online

Vitória vive desde há alguns meses um boom no investimento de empresas para a solução do trânsito. Em suma, a ideia principal foi turbinar as opções de meios de transporte alternativos, como bicicletas e patinetes elétricos de uso compartilhado. Mas, mesmo com regras, os equipamentos estão virando pivôs de acidentes que vão desde simples torções até hematomas e edemas mais severos. vive desde há alguns meses um boom no investimento de empresas para a. Em suma, a ideia principal foi turbinar as opções de meios de, comode uso compartilhado. Mas, mesmo com regras, os equipamentos estão virando pivôs de acidentes que vão desde simples torções atée edemas mais severos.

A recepcionista Andrina Barbosa Gonçalves, de 19 anos, se acidentou na última Quarta-Feira de Cinzas, por volta das 10h, quando andava pela Avenida Dante Michelini, que estava fechada para carros na ocasião por conta do feriado. Ela andava de patinete pela primeira vez quando teve que desviar de um bueiro irregular e acabou se machucando.

Ela lembra que tinham muitas pessoas andando de bicicleta e patinete no local, mas não acredita que tenha sido a quantidade de gente o motivo do acidente. "A rua está em uma condição bem ruim e acho que falta sinalização. Também senti falta de um capacete e de mais dicas e instruções de segurança. Fiquei toda ralada, levei uns oito pontos no queixo e cheguei até a ficar internada", conta.

Segundo Andrina, ela foi ao hospital imediatamente após o ocorrido para receber atendimento, em Vitória, e voltou para casa com uns pontos a mais e alguns curativos pelo corpo. No entanto, continuou se sentindo mal, com uma sensação estranha. "Ai decidi voltar ao médico e ele constatou que eu estava como se fosse com uma hemorragia na cabeça. Fiquei cinco dias internada", conclui.

Andrina também conta que, quando foi atendida pelos médicos, eles relataram que estão surgindo muitos casos - sobretudo de crianças - que estão buscando atendimentos para acidentes enquanto passeiam ou usam patinetes elétricos e bicicletas. "Tanto o médico quanto a enfermeira que refez os meus curativos disseram que muitas pessoas estão relatando esse tipo de episódio", reitera.

OS CUIDADOS

Para o ortopedista Lourimar Toledo, principalmente idosos e crianças precisam ter muito cuidado com equipamentos elétricos. "Primeiro porque eles não são fáceis de pilotar como parecem e segundo porque acidentes com eles podem ser até fatais", dispara. O especialista lembra que uma queda de um patinete, por exemplo, pode tanto resultar em uma escoriação leve quando em uma hemorragia ou traumatismo craniano. "Os cuidados pós-acidente precisam ser avaliados por um médico, porque o tratamento depende da gravidade", relata.

O médico ortopedista Lourimar Tolêdo Crédito: Vera Caser Comunicação/Divulgação

Em contrapartida, um capacete pode evitar uma lesão. "Evitar o acidente não é complicado. Principalmente quem usa esses equipamentos com frequência é importante investir em capacete e joelheiras, por exemplo, que evitam lesões em casos de queda", justifica. Segundo o ortopedista, ele tem atendido alguns casos de traumas na coluna e nos joelhos que podem ser decorrentes de quedas dessa natureza. "Quando você cai, às vezes não sabe da gravidade que aquilo tem, mas o problema aparece com o tempo", destaca.

Segundo o especialista, o mais comum pelo que ele tem reparado são escoriações leves, que podem ser tratadas com curativos, inchaços e hematomas que podem ser combatidos com compressas geladas e às vezes inchaços, que, se não passarem, precisam de avaliação médica.

Procurados pela reportagem, os principais hospitais da Grande Vitória não possuem levantamento que dá conta do número de atendimentos feitos decorrentes de acidentes por patinetes. Uma das empresas questionada explicou que isso não é possível porque os atendimentos são registrados a partir dos sintomas do paciente e não da origem do problema.