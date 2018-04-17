Internauta flagra carro caído dentro de valão em Vila Velha

A internauta, Clementina Grigoleto, flagrou na noite desta segunda-feira (16), um carro caído dentro de um valão, no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

Em entrevista ao Gazeta Online, Clementina disse que estava passando de ônibus próximo ao local, quando se deparou com a cena. "Eu não vi o carro caindo. Eu estava voltando do trabalho e o carro estava com a parte da frente dentro do valão. Acho que o motorista não conhece a rua", disse.