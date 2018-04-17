Internauta flagra carro caído dentro de valão em Vila Velha

A internauta, Clementina Grigoleto, flagrou na noite desta segunda-feira (16), um carro caído dentro de um valão, no bairro Cobilândia, em Vila Velha.
Em entrevista ao Gazeta Online, Clementina disse que estava passando de ônibus próximo ao local, quando se deparou com a cena. "Eu não vi o carro caindo. Eu estava voltando do trabalho e o carro estava com a parte da frente dentro do valão. Acho que o motorista não conhece a rua", disse.
Segundo a técnica, ninguém se feriu. "Quando o ônibus passou, eles até pediram pra passar devagar pra não afundar mais o carro, por causa do balanço da água", finalizou.
PEDREIRO CAI COM MOTO EM VALÃO
Em outro caso parecido, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), o pedreiro Valdomiro Batista caiu com a moto em um valão, ao lado do Terminal de Vila Velha. Ele disse que, como a região estava alagada, achou que estaria entrando em uma rua para retornar quando, na verdade, o local era uma abertura para o canal Bigossi.
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* O registro é do jornalista Caíque Verli