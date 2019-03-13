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Previsão

Instituto emite alerta de granizo para Região Sul e Serrana do ES

O aviso é válido a partir da 0h desta quinta-feira (14) até as 23h59 do mesmo dia
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

13 mar 2019 às 20:27

Publicado em 13 de Março de 2019 às 20:27

Chuva Crédito: Pixabay
Apesar das altas temperaturas e calor excessivo em todo o Espírito Santo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas com tempestade de raios, granizo e vendaval para a Região Sul e Serrana do Estado e para o município de Guarapari. O aviso é válido a partir das 00h desta quinta-feira (14) até as 23h59 do mesmo dia.
> Espírito Santo deve registrar 40ºC nesta quarta-feira, diz Incaper
De acordo com o instituto, ocorrerão pancadas de chuva que, localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, ocasional queda de granizo e acumulados expressivos de precipitação de forma pontual.

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