Instituto emite alerta de granizo para Região Sul e Serrana do ES

Apesar das altas temperaturas e calor excessivo em todo o Espírito Santo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas com tempestade de raios, granizo e vendaval para a Região Sul e Serrana do Estado e para o município de Guarapari. O aviso é válido a partir das 00h desta quinta-feira (14) até as 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o instituto, ocorrerão pancadas de chuva que, localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, ocasional queda de granizo e acumulados expressivos de precipitação de forma pontual.