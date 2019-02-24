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CARNAVAL DE VITÓRIA 2019

Independente de Boa Vista homenageia PRF na avenida

Agremiação mostrou ao longo do desfile a realidade vivenciada pela categoria

Publicado em 

24 fev 2019 às 07:43

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 07:43

Escola Boa Vista Crédito: Fábio Vicentini
A Independente de Boa Vista foi a quinta escola a entrar na passarela do samba, às 03h20 deste domingo (24). A agremiação de Cariacica contou a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a agremiação entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes.
A comissão de frente da escola contou o dia-a-dia das estradas federais. O destaque foi para a imagem de Nossa Senhora. Lorena Fafá veio como destaque de chão, fantasiada de águia.
Carro da Boa Vista Crédito: Aglison Lopes
O segundo carro fez uma homenagem ao Vigilante Rodoviário. A escola mostrou ao longo do desfile a realidade vivenciada pela categoria como as blitze e a lei seca, além do combate à prostituição e a pedofilia.
>> Veja as fotos do desfile da Boa Vista
A bateria, vestida de agente rodoviário, deu um show à parte na avenida. Outro ponto alto do desfile foi a ala composta somente por crianças. A ala "SOS Salvamento nas rodovias" lembrou as vidas que são salvas pelo trabalho dos anjos do asfalto. A escola fez o desfile em 62 min e 08 seg.

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