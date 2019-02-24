Independente de Boa Vista homenageia PRF na avenida

Escola Boa Vista Crédito: Fábio Vicentini

A Independente de Boa Vista foi a quinta escola a entrar na passarela do samba, às 03h20 deste domingo (24). A agremiação de Cariacica contou a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a agremiação entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes.

A comissão de frente da escola contou o dia-a-dia das estradas federais. O destaque foi para a imagem de Nossa Senhora. Lorena Fafá veio como destaque de chão, fantasiada de águia.

Carro da Boa Vista Crédito: Aglison Lopes

O segundo carro fez uma homenagem ao Vigilante Rodoviário. A escola mostrou ao longo do desfile a realidade vivenciada pela categoria como as blitze e a lei seca, além do combate à prostituição e a pedofilia.