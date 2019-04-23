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Muita fumaça

Incêndio atinge vegetação em Vitória

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve início em vegetação não nativa na área em frente ao novo aeroporto da capital e já conta com equipe no local

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 20:04

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 abr 2019 às 20:04
Incêndio atinge região do aeroporto de Vitória nesta terça-feira (23) Crédito: Internauta
Um incêndio tomou conta da região da Praia de Camburi na tarde desta terça-feira (23), por volta das 16h30, e pôde ser percebido em diversos pontos de Vitória.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve início em vegetação não nativa na área em frente ao novo aeroporto da capital e já conta com equipe no local para combater as chamas.
> Drogas vindas de Miami são apreendidas no Aeroporto de Vitória
Por volta das 17h35, a brigada de incêndio do Aeroporto de Vitória se dirigiu até o local para ajudar no combate às chamas.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Infraero informou que as chamas foram apagadas rapidamente e que a fumaça não interferiu nos voos.
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