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Vila Velha

Incêndio atinge Porto de Capuaba em Vila Velha

Segundo os bombeiros, o fogo está localizado em uma transportadora; não há informações sobre feridos

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 18:07

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

15 abr 2019 às 18:07
Incêndio no Porto de Capuaba Crédito: Mara Rios | App TV Gazeta
As atividades nos silos do Cais do Porto de Capuaba, em Vila Velha, foram paralisadas após um incêndio atingir um dos equipamentos utilizados para transporte de granéis por volta das 14h desta desta segunda-feira (15). 
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que ainda não é possível identificar as causas do acidente. Apesar do susto, não houve feridos. O trabalho de combate durou cerca de uma hora e meia.
> Incêndio atinge Catedral de Notre Dame em Paris
Em nota, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) afirmou que a Guarda Portuária (GP) e as brigadas de combate a incêndio do Porto de Vitória e do terminal TVV Login também auxiliaram na ocorrência, orientando a saída de trabalhadores e isolando a área.
> Sala de delegacia com armas e drogas apreendidas pega fogo no ES
Questionada sobre os danos materiais, a Codesa disse a perícia iniciará nesta terça-feira (15) e, só após a conclusão, será possível avaliar os prejuízos.
Acionado pela reportagem, o sindicato dos portuários disse que o incêndio teve origem em um esteira que carrega trigo, localizada dentro de uma transportadora.
 

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