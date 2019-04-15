Incêndio atinge Porto de Capuaba em Vila Velha

As atividades nos silos do Cais do Porto de Capuaba, em Vila Velha, foram paralisadas após um incêndio atingir um dos equipamentos utilizados para transporte de granéis por volta das 14h desta desta segunda-feira (15).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que ainda não é possível identificar as causas do acidente. Apesar do susto, não houve feridos. O trabalho de combate durou cerca de uma hora e meia.
Em nota, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) afirmou que a Guarda Portuária (GP) e as brigadas de combate a incêndio do Porto de Vitória e do terminal TVV Login também auxiliaram na ocorrência, orientando a saída de trabalhadores e isolando a área.
Questionada sobre os danos materiais, a Codesa disse a perícia iniciará nesta terça-feira (15) e, só após a conclusão, será possível avaliar os prejuízos.
Acionado pela reportagem, o sindicato dos portuários disse que o incêndio teve origem em um esteira que carrega trigo, localizada dentro de uma transportadora.