Incêndio atinge área de vegetação no Parque da Fonte Grande em Vitória

Moradores da Fonte Grande, em Vitória, afirmam que um incêndio teve início na região ainda durante a noite desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros confirma a ocorrência e informa que duas guarnições foram enviadas na manhã desta terça-feira (26) ao local para combater as chamas em uma área de vegetação. O trabalho ainda está em andamento.
Ainda de acordo com os bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (26) para conter um incêndio na área de vegetação do Parque da Fonte Grande.
As duas guarnições enviadas ao local ainda trabalham para controlar a ocorrência e trabalham em parceria com a brigada de incêndio do parque. O Corpo de Bombeiros explica que as chamas atingem uma área elevada e de difícil acesso.