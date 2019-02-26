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Bombeiros no local

Incêndio atinge área de vegetação no Parque da Fonte Grande em Vitória

Moradores afirmam que o incêndio teria começado ainda durante a noite desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça (26)

Publicado em 

26 fev 2019 às 15:33

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 15:33

Incêndio no Parque da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online
Moradores da Fonte Grande, em Vitória, afirmam que um incêndio teve início na região ainda durante a noite desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros confirma a ocorrência e informa que duas guarnições foram enviadas na manhã desta terça-feira (26) ao local para combater as chamas em uma área de vegetação. O trabalho ainda está em andamento.
Ainda de acordo com os bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (26) para conter um incêndio na área de vegetação do Parque da Fonte Grande.
> Corpo de Bombeiros confirma área de turfa queimando na Serra
As duas guarnições enviadas ao local ainda trabalham para controlar a ocorrência e trabalham em parceria com a brigada de incêndio do parque. O Corpo de Bombeiros explica que as chamas atingem uma área elevada e de difícil acesso.
 

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