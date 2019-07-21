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Mar de ressaca

Idoso de 72 anos é resgatado após se afogar na Praia da Costa

O homem ficou imerso por cerca de quatro minutos, saiu da água inconsciente, mas a equipe de salvamento conseguiu fazer com que ele reagisse
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

21 jul 2019 às 14:37

Publicado em 21 de Julho de 2019 às 14:37

Idoso de 72 anos é resgatado após se afogar na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/PMVV
Um idoso de 72 anos foi socorrido após se afogar no mar da Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 7h30 deste domingo (21). De acordo com o serviço de Salvamar da prefeitura, o homem estava indo pescar quando caiu na água e chegou a ficar imerso por cerca de quatro minutos. Devido a ressaca, o mar acabou arrastando o homem que estava com mochila e bota, o que fez com que o peso o afundasse ainda mais rapidamente.
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De acordo com a coordenadora do serviço de Salvamar de Vila Velha, Arlene Reis Dutra, o idoso tentava atravessar as pedras para pescar quando acabou caindo na água. Ele foi rapidamente socorrido e, apesar de ter saído da água inconsciente, a equipe de salvamento conseguiu acordá-lo.
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"Ele tentou atravessar para pescar e, o que as pessoas relatam, é que ele caiu na água e, como o mar está de ressaca e tem muita corrente de retorno, ele acabou sendo arrastado. Ele afundou, bebeu muita água, ficou cerca de quatro minutos debaixo d'água. O idoso saiu da água inconsciente, mas a equipe fez o atendimento. Quando o Samu chegou, ele foi levado para o hospital já consciente", explica Arlene.
Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem para qual hospital o idoso foi encaminhado. 
 

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