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Saúde

Hospital das Clínicas: cirurgias devem ser retomadas na sexta-feira

Cirurgias que estavam marcadas foram canceladas devido a problema em geradores de energia
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

27 fev 2019 às 17:38

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 17:38

Pacientes prejudicados pela cirurgia suspensa passarão por orientação médica e terão os procedimentos remarcados Crédito: Guilherme Ferrari
Após quatro dias de suspensão, as cirurgias eletivas - procedimentos médicos programados - deverão ser retomadas nesta sexta-feira (29) no Hospital Universitário Cassiano Antônimo Moraes (Hucam-ES), em Vitória.
Os procedimentos marcados para os últimos dias foram cancelados porque geradores apresentaram problemas no abastecimento de energia elétrica. Somente as cirurgias de emergência foram mantidas em três salas não afetadas pelo problema. Com a normalização dos serviços, os pacientes que foram prejudicados terão as cirurgias remarcadas e passarão por orientação médica.
> Problema em gerador de energia suspende cirurgias no Hucam
O hospital informou ainda que foi necessário fazer uma locação emergencial dos equipamentos até que o conserto e manutenção dos outros geradores sejam realizados. Questionada sobre o número de cirurgias canceladas até agora, o hospital não respondeu.
> Hucam não informa quantas cirurgias tiveram de ser adiadas
 

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