Hospital das Clínicas: cirurgias devem ser retomadas na sexta-feira

Após quatro dias de suspensão, as cirurgias eletivas - procedimentos médicos programados - deverão ser retomadas nesta sexta-feira (29) no Hospital Universitário Cassiano Antônimo Moraes (Hucam-ES), em Vitória.
Os procedimentos marcados para os últimos dias foram cancelados porque geradores apresentaram problemas no abastecimento de energia elétrica. Somente as cirurgias de emergência foram mantidas em três salas não afetadas pelo problema. Com a normalização dos serviços, os pacientes que foram prejudicados terão as cirurgias remarcadas e passarão por orientação médica.
O hospital informou ainda que foi necessário fazer uma locação emergencial dos equipamentos até que o conserto e manutenção dos outros geradores sejam realizados. Questionada sobre o número de cirurgias canceladas até agora, o hospital não respondeu.