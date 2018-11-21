Hoje é dia de a Grande São Pedro rever sua história na telona

Elizama Ribeiro Santos, Alair Batista Barbosa Junior, Alexandre Bernardo Santos da Silva, Luiz Cláudio Barbosa da Silva, Ryan Gouveia e Ian Dondoni Pinto de Oliveira fazem parte de uma geração bem sucedida do Bairro São Pedro Crédito: Marcelo Prest

São Pedro, em Vitória, o Gazeta Online vai realizar uma sessão de cinema especial na Praça Dom João Batista hoje, às 19h30. Resgatar o passado faz refletir sobre o presente e preparar o futuro. E para relembrar a história da região de, em, ovai realizar uma sessão de cinema especial nahoje, às 19h30.

Será exibido o documentário feito pelo jornalista Amylton de Almeida, “Lugar de toda pobreza”, que completou 35 anos em 2018.

Minas Gerais, Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro para trabalhar na Capital, por aqui ficaram se e continuaram a construção de suas histórias em terras capixabas. Os tempos se passaram e a vida dos moradores da região se transformou. Vindos do interior do Estado, de, Sul dae Norte dopara trabalhar na Capital, por aqui ficaram se e continuaram a construção de suas histórias em terras capixabas.

Meu pai saiu de Mantenópolis para tentar a vida aqui. Veio aos 18 anos. Com muito esforço ele cuidou de toda família construiu um patrimônio considerável. Faz mais de 30 anos que mora aqui Alair Batista Barbosa Junior, bacharel em Direito

HISTÓRICO

TV Gazeta em 1983 e ficou conhecido após denunciar a situação das famílias que sobreviviam coletando materiais recicláveis do lixão. A avó do estudante de Direito Luiz Cláudio Barbosa, de 25 anos, se lembra bem dessa época e divide um pouco de sua história como ex-catadora de material reciclável com os netos. O filme que será exibido foi gravado e exibido pelaem 1983 e ficou conhecido após denunciar a situação das famílias que sobreviviam coletando materiais recicláveis do lixão. A avó do estudante de Direito Luiz Cláudio Barbosa, de 25 anos, se lembra bem dessa época e divide um pouco de sua história como ex-catadora de material reciclável com os netos.

Santa Leopoldina e chegaram em São Pedro na época do mangue e do lixão. Meus pais e meus tios foram alimentados com o dinheiro que meus avós conseguiam catando material reciclável. Eu os considero meus heróis”, disse Luiz, que mora em São Pedro. Sua avó teve 10 filhos. “Minha avó e meu avô vieram dee chegaram em São Pedro na época do mangue e do lixão. Meus pais e meus tios foram alimentados com o dinheiro que meus avós conseguiam catando material reciclável. Eu os considero meus heróis”, disse Luiz, que mora em São Pedro. Sua avó teve 10 filhos.

O publicitário Ryan Gouveia lembra do esforço dos professores das escolas da região que o estimularam a conhecer a história do local em que vive. Fala com orgulho das mulheres da Associação de Catadores de Materiais recicláveis como Dona Leda, Corina de Jesus, Dona Sebastiana entre tantos outros.

“Uma riqueza que vejo da Grande São Pedro são os nossos professores que nasceram aqui e moram aqui até hoje. Eles queriam deixar claro qual era a história do lugar que estamos”, disse Ryan que viu o documentário quando estudou no ensino fundamental em uma das escolas do bairro.

OPORTUNIDADE

Apesar de famoso, alguns familiares das pessoas que deram entrevista para o documentário, na ocasião em que foi produzido por Amylton de Almeida, não assistiram ao filme depois de pronto. A região da Grande São Pedro, que contempla, ao todo, 10 bairros, cresceu em cima das palafitas, do mangue e do lixo. A situação só mudou no local depois dos aterros e da urbanização.