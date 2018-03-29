Hartung admite não ter ido ao novo Aeroporto por causa de prisões

Hartung Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, confirmou que não foi à inauguração do aeroporto de Vitória para não aparecer ao lado de Michel Temer no dia em que a Polícia Federal levou para a prisão amigos do presidente.

Em nota, Hartung, que também é filiado ao PMDB, disse o País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes e que apoiava as investigações em curso. Aliados estranharam a ausência de Hartung no evento. O governador havia confirmado presença.

Leia a íntegra da nota do governador: