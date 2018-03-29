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Inauguração

Hartung admite não ter ido ao novo Aeroporto por causa de prisões

O governador divulgou em nota o motivo pelo qual não compareceu à inauguração

Publicado em 29 de Março de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 19:29
Hartung Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, confirmou que não foi à inauguração do aeroporto de Vitória para não aparecer ao lado de Michel Temer no dia em que a Polícia Federal levou para a prisão amigos do presidente.
Em nota, Hartung, que também é filiado ao PMDB, disse o País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes e que apoiava as investigações em curso. Aliados estranharam a ausência de Hartung no evento. O governador havia confirmado presença.
Leia a íntegra da nota do governador:
O País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade e, como democrata que sou, também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados. Mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o País e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres.

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