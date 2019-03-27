Guarda da Serra realizará abordagens em ônibus

Guarda Municipal da Serra passará a realizar abordagens no interior dos coletivos nesta quinta-feira (28) Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

A verificação a serdesenvolvida pela equipeserá apenas visual, ainda que a guarda do município conte com porte de arma de fogo. As revistas aos passageiros, no entanto, serão feitas apenas em caso de situações suspeitas, como forma excepcional.

Para a concretização da iniciativa, os agentes envolvidos foram treinados e capacitados a respeito dos procedimentos operacionais necessários às abordagens. No período da tarde, a ação contará ainda com o apoio da Guarda de Trânsito do município da Serra.

AÇÃO COMPLEMENTAR ÀS POLÍCIAS

De acordo com informações do secretário de Defesa Social, Nylton Rodrigues, o trabalho virá para contribuir com as Polícias Militar e Civil . "A Guarda levantou os locais onde os roubos acontecem e os horários de maior incidência. Entraremos nos ônibus todos os dias, em horários e locais aleatórios. A Guarda Municipal e a de trânsito atuarão de forma integrada, fazendo o ônibus parar. Uma parte da nossa equipe entrará no ônibus pela porta traseira ou dianteira, enquanto outros guardas ficarão do lado de fora para perceber se alguém tentará escapar, caso esteja realizando algum ato ilícito. Os guardas conversarão com motorista, cobrador e passageiros para saber como está a viagem. Haverá uma interação", explicou.

De acordo com o Secretário, a ideia é inibir a ocorrência de crimes nos ônibus, possibilitando que potenciais infratores repensem a intenção criminosa ao se depararem com uma equipe preparada para coibir ameaças.

Grande Vitória. Diante disso, essa ação será realizada para contribuir com as polícia se reverter o quadro", finalizou. "É uma contribuição que as guardas estão dando para diminuir os roubos nos ônibus, já que, infelizmente, a Serra, nos últimos indicadores, teve o maior registro de roubo no interior de coletivos da. Diante disso, essa ação será realizada para contribuir com as polícia se reverter o quadro", finalizou.

SERRA LIDERA NÚMERO DE ASSALTOS A ÔNIBUS

De acordo com dados da Polícia Civil, a Serra teve 74 boletins de ocorrências por assalto a ônibus no segundo semestre do ano passado. Cariacica teve 58 ocorrências, Vitória registrou 57, Vila Velha teve 40 e Viana teve quatro boletins registrados. A Polícia Civil não divulgou os bairros com a maior quantidade de ocorrências e a quantidade de pessoas presas acusadas de efetuar os roubos.

O secretário de Defesa Social da Serra, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que Guarda Municipal atua em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil para diminuir o número de roubos a ônibus do município.