Guarapari: bandido perseguido por populares se joga no mar e desaparece

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros procuram homem que desapareceu no mar da Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Maria Cecília/Internauta

Guarapari, na noite desta terça-feira (26). Ele invadiu uma residência, foi perseguido por populares e, na tentativa de fuga, acabou se jogando no mar. Um homem está desaparecido após ter entrado no mar da Praia do Morro, em, na noite desta terça-feira (26). Ele invadiu uma residência, foi perseguido por populares e, na tentativa de fuga, acabou se jogando no mar.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local após serem acionados pela população, mas não encontraram rastros do homem.

"Após tentativa do roubo na noite desta última terça-feira (27), em uma residência na Praia do Morro, em Guarapari, o suspeito seguiu para o mar a fim de escapar de populares que tentaram detê-lo. A Polícia Militar foi acionada e constatou o fato. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas o homem desapareceu no mar, não sendo mais localizado", disse a PM.

A autônoma Maria Cecília, que estava visitando uma amiga no prédio ao lado de onde aconteceu a tentativa de roubo, esteve na praia após a fuga do homem e acompanhou as buscas.