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Praia do Morro

Guarapari: bandido perseguido por populares se joga no mar e desaparece

Caso aconteceu na Praia do Morro. Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local

Publicado em 

27 fev 2019 às 20:12

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 20:12

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros procuram homem que desapareceu no mar da Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Maria Cecília/Internauta
Um homem está desaparecido após ter entrado no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na noite desta terça-feira (26). Ele invadiu uma residência, foi perseguido por populares e, na tentativa de fuga, acabou se jogando no mar.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local após serem acionados pela população, mas não encontraram rastros do homem.
"Após tentativa do roubo na noite desta última terça-feira (27), em uma residência na Praia do Morro, em Guarapari, o suspeito seguiu para o mar a fim de escapar de populares que tentaram detê-lo. A Polícia Militar foi acionada e constatou o fato. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas o homem desapareceu no mar, não sendo mais localizado", disse a PM. 
> Corrente de retorno: grupo com 13 mineiros quase se afoga em Guarapari
A autônoma Maria Cecília, que estava visitando uma amiga no prédio ao lado de onde aconteceu a tentativa de roubo, esteve na praia após a fuga do homem e acompanhou as buscas. 
"Estava na casa de uma amiga quando ouvimos um barulho e fomos ver o que era. Havia pessoas correndo em direção à praia e eles disseram que o homem havia invadido o local e quando um morador percebeu, tentou segurá-lo, mas ele fugiu e correu para o mar. Fiquei até uma meia-noite observando as buscas, mas até aquela hora ele não tinha sido encontrado", conta. 

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