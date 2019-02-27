Guarapari: bandido perseguido por populares se joga no mar e desaparece

Um homem está desaparecido após ter entrado no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na noite desta terça-feira (26). Ele invadiu uma residência, foi perseguido por populares e, na tentativa de fuga, acabou se jogando no mar.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local após serem acionados pela população, mas não encontraram rastros do homem.
"Após tentativa do roubo na noite desta última terça-feira (27), em uma residência na Praia do Morro, em Guarapari, o suspeito seguiu para o mar a fim de escapar de populares que tentaram detê-lo. A Polícia Militar foi acionada e constatou o fato. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas o homem desapareceu no mar, não sendo mais localizado", disse a PM.
A autônoma Maria Cecília, que estava visitando uma amiga no prédio ao lado de onde aconteceu a tentativa de roubo, esteve na praia após a fuga do homem e acompanhou as buscas.
"Estava na casa de uma amiga quando ouvimos um barulho e fomos ver o que era. Havia pessoas correndo em direção à praia e eles disseram que o homem havia invadido o local e quando um morador percebeu, tentou segurá-lo, mas ele fugiu e correu para o mar. Fiquei até uma meia-noite observando as buscas, mas até aquela hora ele não tinha sido encontrado", conta.