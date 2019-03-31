Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Guarapari: Ônibus podem parar fora do ponto para mulheres na madrugada
SEGURANÇA

Guarapari: Ônibus podem parar fora do ponto para mulheres na madrugada

Concessionária do transporte coletivo da cidade informou e orientou os motoristas e cobradores de ônibus sobre a Parada Rosa

Publicado em 

31 mar 2019 às 12:22

Publicado em 31 de Março de 2019 às 12:22

Coletivo parado em ponto de ônibus em Guarapari Crédito: Divulgação/Prefeitura de Guarapari
As mulheres usuárias do transporte coletivo de Guarapari já podem desembarcar fora do ponto de ônibus, das 21h às 6h. A Lei nº 4.221/2019, conhecida popularmente como Parada Rosa, garante esse direito.
A Câmara Municipal aprovou a Parada Rosa no final de 2018 e agora a empresa concessionária do transporte coletivo da cidade informou e orientou os motoristas e cobradores de ônibus de que devem parar fora do ponto, neste período, quando forem solicitados pelas passageiras.
A autora da lei no município, vereadora Fernanda Mazzelli (PSD), afirmou que a Parada Rosa já é realidade em outras cidades brasileiras e que viu a necessidade de implantá-la aqui para proteger as mulheres. “Nós estamos um momento com muitos casos de feminicídio no Brasil. O Espírito Santo é um dos estados mais violentos e Guarapari também está presente neste ranking. Temos muitos casos de violência contra a mulher e com as mulheres podendo parar onde desejarem, vão poder parar mais próximo a suas casas. Isso vai dar a elas uma maior segurança para ir ou vir do trabalho”, disse a vereadora.
*Com informações da Câmara de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari ônibus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados