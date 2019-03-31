Guarapari: Ônibus podem parar fora do ponto para mulheres na madrugada

A Câmara Municipal aprovou a Parada Rosa no final de 2018 e agora a empresa concessionária do transporte coletivo da cidade informou e orientou os motoristas e cobradores de ônibus de que devem parar fora do ponto, neste período, quando forem solicitados pelas passageiras.

A autora da lei no município, vereadora Fernanda Mazzelli (PSD), afirmou que a Parada Rosa já é realidade em outras cidades brasileiras e que viu a necessidade de implantá-la aqui para proteger as mulheres. “Nós estamos um momento com muitos casos de feminicídio no Brasil. O Espírito Santo é um dos estados mais violentos e Guarapari também está presente neste ranking. Temos muitos casos de violência contra a mulher e com as mulheres podendo parar onde desejarem, vão poder parar mais próximo a suas casas. Isso vai dar a elas uma maior segurança para ir ou vir do trabalho”, disse a vereadora.