Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Grave acidente interdita os dois sentidos da BR 101, em Guarapari
KM 327

Grave acidente interdita os dois sentidos da BR 101, em Guarapari

A colisão envolveu três quatro e um caminhão; uma pessoa morreu e outra ficou ferida

Publicado em 

25 fev 2019 às 16:18

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 16:18

Acidente no quilômetro 327 da BR 101, em Barro Branco, Guarapari Crédito: Divulgação | PRF
Um grave acidente envolvendo quatro carros e um caminhão deixou um homem morto e outra pessoa ferida no quilômetro 327 da BR 101, em Guarapari. O acidente aconteceu por volta de 12h20 desta segunda-feira (25), no bairro Barro Branco.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, uma vítima foi socorrida pela ambulância do Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Além da concessionária, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência e o trecho permaneceu interditado nos dois sentidos até às 16h40.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados