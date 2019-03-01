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Congestionamento

Grande Vitória: trânsito quase parado na saída para o feriadão

Nesta sexta-feira (1), por volta das 16h, já era possível observar os efeitos do carnaval em alguns pontos da Grande Vitória
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

01 mar 2019 às 20:07

Publicado em 01 de Março de 2019 às 20:07

Trânsito congestionado na Av. Norte e Sul, em Jardim Limoeiro Crédito: José Carlos Schaeffer
Com a chegada do feriado, é comum o aumento do fluxo de veículos nas vias e, consequentemente, os congestionamentos. Nesta sexta-feira (1), por volta das 16 horas, já era possível observar os efeitos da saída da Grande Vitória para o feriadão de carnaval.
De acordo com as Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 19h30, não havia registros de acidentes, somente o grande fluxo de veículos em circulação devido à véspera de feriado.
VÍDEO
CONFIRA OS PONTOS DE RETENÇÃO:
Vitória
- Av. Reta da Penha, sentido Terceira Ponte (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Fernando Ferrari, sentido Serra;
- Av. Américo Buaiz, sentido Centro;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Centro;
- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro;
- Av. Vitória, sentido Centro
- Av. Norte-Sul (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Dante Michelini (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Desembargador Santos Neves (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Jerônimo Monteiro (Às 19h30, o trânsito fluía bem, apesar do grande fluxo de veículos)
Vila Velha
- Terceira Ponte, sentido Vila Velha.
Serra 
Acesso à BR 101 pela Avenida dos Metalúrgicos, na Serra Crédito: José Carlos Schaeffer
 - Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, nos dois sentidos;
- Av. Brasil, nos dois sentidos;
- BR 101, próximo à Laranjeiras, nos dois sentidos.
Viana
- BR 101, próximo ao bairro Vila Bethânia, nos dois sentidos.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
 

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