Grande Vitória: trânsito quase parado na saída para o feriadão

Com a chegada do feriado, é comum o aumento do fluxo de veículos nas vias e, consequentemente, os congestionamentos. Nesta sexta-feira (1), por volta das 16 horas, já era possível observar os efeitos da saída da Grande Vitória para o feriadão de carnaval.
De acordo com as Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 19h30, não havia registros de acidentes, somente o grande fluxo de veículos em circulação devido à véspera de feriado.
VÍDEO
CONFIRA OS PONTOS DE RETENÇÃO:
Vitória
- Av. Reta da Penha, sentido Terceira Ponte (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Fernando Ferrari, sentido Serra;
- Av. Américo Buaiz, sentido Centro;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Centro;
- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro;
- Av. Vitória, sentido Centro
- Av. Norte-Sul (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Dante Michelini (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Desembargador Santos Neves (Às 19h30 fluía normalmente nos dois sentidos)
- Av. Jerônimo Monteiro (Às 19h30, o trânsito fluía bem, apesar do grande fluxo de veículos)
Vila Velha
- Terceira Ponte, sentido Vila Velha.
Serra
- Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, nos dois sentidos;
- Av. Brasil, nos dois sentidos;
- BR 101, próximo à Laranjeiras, nos dois sentidos.
Viana
- BR 101, próximo ao bairro Vila Bethânia, nos dois sentidos.