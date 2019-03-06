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Sem vendedor

Gelo é comercializado à base da confiança em Guarapari

Comerciante instala barraca de gelo sem funcionários na Praia do Morro e testa turistas e moradores

Publicado em 

06 mar 2019 às 16:47

Publicado em 06 de Março de 2019 às 16:47

Crédito: Fernando Madeira | GZ
Já pensou em comprar um produto sem um vendedor, só na base da confiança? É assim que trabalha a barraca de gelo do comerciante Cleverson Pedro, lá na Praia do Morro, em Guarapari. A compra funciona assim, o consumidor vai até a o freezer, pega quantos pacotes precisa e deixa o dinheiro em uma caixa na barraca, sem precisar de um funcionário para negociar.
O esquema de venda funciona como um teste de honestidade, como está escrito na própria barraca. O comerciante começou com o projeto na última quinta-feira (28) e mais de 3 mil sacos de gelo foram vendidos durante o feriado. De acordo com ele, o teste deu certo: só 2% de perdas foram registradas.
> Devemos praticar cada vez mais a honestidade
Cleverson conta que decidiu fazer o teste no começo do verão, já que não poderia bancar um vendedor. “Pensei em colocar um teste de honestidade na praia porque se for colocar um profissional fica mais caro”, comentou.
Crédito: Fernando Madeira | GZ
O comerciante ressalta que quer conscientizar os brasileiros com a iniciativa. “Cansei de ouvir que fora do país a compra funciona desse jeito, sem vendedores, então aqui no Brasil as coisas têm que funcionar também. Acredito na honestidade do povo”, completou.
> Mulher paga conta de desconhecido ao achar boleto no chão
O turista capixaba Marcelo Piotes parabeniza o comerciante pela iniciativa. "Acho que o Brasil precisa dessa honestidade, as pessoas têm que ser capazes de comprar sem roubar e tirar o que é dos outros", comentou.
Crédito: Fernando Madeira | GZ
Cleverson também pretende continuar com a barraca sem funcionários durante os próximos finais de semana e feriados. Ele tem sido procurado para passar a ideia para frente. “As pessoas estão me parabenizando direto e divulgando meu trabalho. Muitos turistas disseram que vão implementar o projeto em outras cidades”, disse.
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