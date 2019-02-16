Funcionários de shopping são surpreendidos com entradas bloqueadas

Funcionários são impedidos de entrar no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (16) Crédito: Eduardo Dias

Funcionários do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foram surpreendidos na manhã deste sábado (16) quando não puderam entrar no estabelecimento. A informação inicial é de que um incêndio teria atingido uma loja do local. Seguranças que bloqueavam a passagem não deram informações do que tinha ocorrido.

Por volta de 8h25, a assessoria do shopping informou que no início da manhã foi identificado um incêndio em uma das lojas. "De imediato, a brigada e a equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados e a situação foi controlada", disse a nota.

Em entrevista a Rádio CBN Vitória, a engenheira da Defesa Civil de Velha, Mônica de Sena Simões, informou que o incêndio foi no Ricks Burger. Segundo ela, os bombeiros acionaram a defesa civil, já que é o órgão responsável em liberar o funcionamento do estabelecimento.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar disse que foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio no Shopping Praia da Costa por volta das 6 horas deste sábado (16).

"As chamas atingiram uma lanchonete e comprometeram parte da estrutura do teto do local. O atendimento ainda está sendo realizado e ainda não há informação sobre a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido", informou a nota.