Foto de morador de rua dormindo com cãozinho no ES comove a web

Uma cena de amor e companheirismo chamou a atenção de uma jovem capixaba, na última sexta-feira (4). A estudante Alexia Bizi Oliveira, de 20 anos, flagrou o momento em que um cachorrinho tirava uma "sonequinha", com um morador de rua, no calçadão da, em

Em entrevista ao Gazeta Online, Alexia contou que ia à praia com uma amiga, quando presenciou o cãozinho dormindo tranquilamente com o dono. "Eu moro aqui na região e sempre vejo ele por ali. Na verdade já tem umas duas semanas que eu estou vendo os dois ali", disse.