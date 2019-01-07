Foto de morador de rua dormindo com cãozinho no ES comove a web

Uma cena de amor e companheirismo chamou a atenção de uma jovem capixaba, na última sexta-feira (4). A estudante Alexia Bizi Oliveira, de 20 anos, flagrou o momento em que um cachorrinho tirava uma "sonequinha", com um morador de rua, no calçadão da Praia da Costa, em Vila Velha.
Em entrevista ao Gazeta Online, Alexia contou que ia à praia com uma amiga, quando presenciou o cãozinho dormindo tranquilamente com o dono. "Eu moro aqui na região e sempre vejo ele por ali. Na verdade já tem umas duas semanas que eu estou vendo os dois ali", disse.
De acordo com a jovem, apesar do animal viver na rua com o dono, ele está bem tratado. "Ele é muito bem tratado, nem parece que fica na rua. Ele é muito limpinho, tem coleira, comida, brinquedinhos, água. As condições dele na real parecem ser melhores que as condições de vida do dono, infelizmente".
A imagem foi publicada no Twitter e os internautas se encantaram com o registro. "Vi os dois deitadinhos na beira da praia/calçadão, a cena mais linda do dia, com certeza", disse um internauta. "Eles ficam ali na Praia da Costa, muito amor envolvido", afirmou outro internauta.