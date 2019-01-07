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Companheirismo

Foto de morador de rua dormindo com cãozinho no ES comove a web

A cena de amor e companheirismo chamou a atenção da estudante Alexia Bizi Oliveira, de 20 anos; ela ia à praia com uma amiga quando viu o animalzinho dormindo tranquilamente com o dono

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 19:56

Publicado em 

07 jan 2019 às 19:56
A foto foi registrada em Vila Velha Crédito: Alexis Bizii
Uma cena de amor e companheirismo chamou a atenção de uma jovem capixaba, na última sexta-feira (4). A estudante Alexia Bizi Oliveira, de 20 anos, flagrou o momento em que um cachorrinho tirava uma "sonequinha", com um morador de rua, no calçadão da Praia da Costa, em Vila Velha
Em entrevista ao Gazeta Online, Alexia contou que ia à praia com uma amiga, quando presenciou o cãozinho dormindo tranquilamente com o dono. "Eu moro aqui na região e sempre vejo ele por ali. Na verdade já tem umas duas semanas que eu estou vendo os dois ali", disse.
De acordo com a jovem, apesar do animal viver na rua com o dono, ele está bem tratado. "Ele é muito bem tratado, nem parece que fica na rua. Ele é muito limpinho, tem coleira, comida, brinquedinhos, água. As condições dele na real parecem ser melhores que as condições de vida do dono, infelizmente".
A imagem foi publicada no Twitter e os internautas se encantaram com o registro. "Vi os dois deitadinhos na beira da praia/calçadão, a cena mais linda do dia, com certeza", disse um internauta. "Eles ficam ali na Praia da Costa, muito amor envolvido", afirmou outro internauta.

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