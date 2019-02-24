Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gazeta na folia

Foliões curtem o Carnaval de Vitória no Varandão Litoral

Varadão Litoral tem vista privilegiada para curtir os desfiles no sambão do povo
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

24 fev 2019 às 02:38

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 02:38

O terceiro dia do Carnaval de Vitória agitou foliões no Varandão Litoral. Animados, eles curtem o evento com uma vista privilegiada, além de boa música e comida.
Foliões no Varandão Litoral: Samuel Cabral, presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, e a esposa Crédito: Gabriela Singular
Para o presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Samuel Cabral, o camarote está bem estruturado e preparado para receber capixabas e turistas. "Assistir ao desfile dentro camarote da Litoral é maravilhoso. Ele está bem estruturado e organizado para nos receber, parabéns ao Varandão e a todos os envolvidos", disse.
Samuel relatou ainda que a festa está linda e tem potencial para se igualar aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo."O carnaval de Vitória está lindo, acredito que estamos chegando no potencial do Rio de Janeiro e São Paulo. Isso atrai mais turistas para o Estado, além da maior participação dos capixabas", concluiu.
Outra foliã que veio prestigiar o Carnaval de Vitória pelo Varandão Litoral é a coordenadora de conteúdo Isadora Hunka. Ela declara que a participação da Rede Gazeta na transmissão oficial do carnaval valoriza a festa do Estado."Está tudo incrível, a cada ano vemos que o Carnaval de Vitória cresce mais. O camarote está super preparado para receber as pessoas e contar com a Rede Gazeta transmitindo demonstra a importância do Espírito Santo", afirma.
A auxiliar administrativa Lais Guimarães também está presente na folia e dedica a torcida pela escola de coração: Boa Vista. "O clima está ótimo no Camarote. Estou muito contente, o carnaval de Vitória só tende a crescer. Estou aqui torcendo para a minha escola do coração: a Boa Vista", declara.
Lais Guimarães, auxiliar administrativa Crédito: Karen Benício
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados