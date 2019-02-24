Foliões curtem o Carnaval de Vitória no Varandão Litoral

O terceiro dia do Carnaval de Vitória agitou foliões no Varandão Litoral. Animados, eles curtem o evento com uma vista privilegiada, além de boa música e comida.

Foliões no Varandão Litoral: Samuel Cabral, presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, e a esposa Crédito: Gabriela Singular

Para o presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Samuel Cabral, o camarote está bem estruturado e preparado para receber capixabas e turistas. "Assistir ao desfile dentro camarote da Litoral é maravilhoso. Ele está bem estruturado e organizado para nos receber, parabéns ao Varandão e a todos os envolvidos", disse.

Samuel relatou ainda que a festa está linda e tem potencial para se igualar aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo."O carnaval de Vitória está lindo, acredito que estamos chegando no potencial do Rio de Janeiro e São Paulo. Isso atrai mais turistas para o Estado, além da maior participação dos capixabas", concluiu.

Outra foliã que veio prestigiar o Carnaval de Vitória pelo Varandão Litoral é a coordenadora de conteúdo Isadora Hunka. Ela declara que a participação da Rede Gazeta na transmissão oficial do carnaval valoriza a festa do Estado."Está tudo incrível, a cada ano vemos que o Carnaval de Vitória cresce mais. O camarote está super preparado para receber as pessoas e contar com a Rede Gazeta transmitindo demonstra a importância do Espírito Santo", afirma.

A auxiliar administrativa Lais Guimarães também está presente na folia e dedica a torcida pela escola de coração: Boa Vista. "O clima está ótimo no Camarote. Estou muito contente, o carnaval de Vitória só tende a crescer. Estou aqui torcendo para a minha escola do coração: a Boa Vista", declara.

Lais Guimarães, auxiliar administrativa Crédito: Karen Benício



