O bloco Amigos da Onça desfila no Centro de Vitória na terça-feira, na Rua Barão de Monjardim Crédito: Vitor Jubini

Para quem gosta de curtir o carnaval de rua, dá para cair na folia de Norte a Sul do Espírito Santo. São várias opções de blocos por todo o Estado, que contam com um tanto de irreverência e muita alegria.

Tradicional em Manguinhos, na Serra, o banho de mar à fantasia é um dos eventos que reúnem vários blocos, como o La Conga Sexy, que neste ano levará para as ruas do balneário um pouco de provocação com a fantasia “As bruxas estão solta”, segundo conta a guia de turismo Norma Ferreira de Jesus. A festa será no sábado, a partir das 10h.

“O banho de mar é uma tradição que passa de geração em geração”, observa Priscila Ribeiro, 38, que desde criança participa da festa e cuja mãe é uma das organizadoras do bloco.

Na Serra, ainda terá blocos em Jacaraípe e Bicanga, na orla, mas também em bairros distantes da praia, como Barcelona, José de Anchieta e Serra Dourada.

Grupo de bruxas que vai curtir o banho de mar à fantasia em Manguinhos Crédito: Fernando Madeira

ONÇA

Vitória também é reduto de muitos blocos, com programação que segue de hoje até a terça-feira. No último dia da festa de Momo, os Amigos da Onça vão desfilar pelo Centro da Capital.

“Todo ano a gente faz uma marchinha, um tema que puxa o desfile”, conta Paulo Gois, um dos integrantes do bloco que está completando quatro anos em 2019. A saída do grupo será às 15h, na Bica da Capixaba, na Gruta da Onça.

Em Vila Velha, também há programação na praia e em praças de bairros que estão longe da orla, como Rio Marinho e Cobilândia.

Além dos municípios da Grande Vitória, os blocos desfilam também pelos balneários do Sul e do Norte capixabas. Guriri, São Mateus, e Povoação, Linhares, já tem blocos para curtir a partir de sexta-feira.

No repertório dos blocos, de samba enredo a marchinha de antigos carnavais, vale tudo para aproveitar os dias de folia. Veja abaixo a programação dos blocos no Estado.

PROGRAMAÇÃO

São Mateus

Guriri

Sexta: No trio Giripoca, bloco do Pintinho e #Tonutei, 18h; Bola Preta, 20h.

Sábado: No trio Giripoca, bandinha da Ilha, às 18h; e Saudades de Outrora, 20h.

Domingo: No trio Giripoca, bloco infantil, às 16h; Eternizando o Samba, às 18h; Nos Travamus, 20h; #Tonutei, 21h

Segunda: No trio Giripoca, bloco infantil, 16h; CarnaRock, 18h; Nos Travamus, 20h

Terça: No trio Giripoca, Raízes Afro, 18h; Pintinho e convidados, 20h

Linhares

Pontal do Ipiranga

Domingo: Bloco Tô Dentro, 17h

Regência

Sábado: Banda SwingAê com bloco na lata, 17h

Domingo: Fubica e bloco Amigos da Natureza, 17h

Segunda: Encontro de blocos com Fubica, às 17h

Povoação

Sexta: Bloco comunitário, 18h

Sábado: Bloco comunitário, 18h30

Domingo: Bloco comunitário, 18h30

Segunda: Bloco comunitário, 18h30

Terça: Bloco comunitário, 19h

Serra

Jacaraípe

Sexta-feira: Adrenalina, das 19 às 23h

Sábado e segunda: Das 14 às 17h,Camundongo

Sábado a terça: Ratazanas, das 18h às 23h

José de Anchieta

Sexta: Mocidade Serrana, das 18 às 23h

Barcelona

Domingo: Alegria, das 18 às 23h

Serra Dourada III

Sábado a terça: As Moças de Serra Dourada, das 18 às 23h

Nova Almeida

Domingo: Leva Noiz, das 13 às 19h

Cidade Continental

Domingo: Acadêmicos de Continental, das 19h30 às 23h

Carapebus

Sábado a terça: Carapiranha, das 19 às 23h

Balneário de Carapebus

Sábado a terça: Carretinha, das 16 às 22h

Bicanga

Sábado a terça: Jegue Folia e Galo da Praia, das 17 às 21h

Manguinhos

Sábado: Banho de mar à fantasia, ao meio-dia, que reúne vários blocos.

Vitória

Centro

Hoje: Pela Donas do Centro, às 16h, na Rua Sete

Amanhã: Bloquete - Nós, Eva e Adão, às 14h, na praça Ubaldo Ramalhete

Sábado: Bloco da Oficina, às 13h, na Rua Filomeno Ribeiro; Afro Kizomba, às 13h, em frente ao Mucane; Bloco Bleque, às 15h, na Jerônimo Monteiro; Regionalzinho, 15h, no Parque Moscoso; Bloco do Silva, às 20h, na Costa Pereira.

Domingo: Regional da Nair, 9h, Jerônimo Monteiro e Praça Oito; Puta Bloco, às 15h; na Jerônimo Monteiro.

Segunda: Vai que Gama, às 15h; na Gama Rosa; Filhos de Xande, às 15h, na Praça Getúlio Vargas; Bloco dos Chifrudos, às 16h, na Fafi; Bekoo das Preta, às 8h, na Beira-Mar (Armazém 5); Batuqdellas, às 14h, na Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda)

Terça: Vira Bloco, às 13h, na Praça Oito; Amigos da Onça, às 15h, na Rua Barão de Monjardim.

Grande Goiabeiras

Sábado: Bloco do Bairro Goiabeiras, às 13h, na Praça Três de Maio.

Terça: Piranha vs Machões, às 13h, na Rua Professora Odila Simões (Jabour)

Jardim Camburi

Domingo: Tô Baby, às 16h, na Praça Nilze Mendes

Vila Velha

Coqueiral de Itaparica

Domingo e terça: Saco Roxo, das 17 às 21h

Rio Marinho e Cobilândia

Domingo e terça: Grande Cobilândia, das 18 às 22h

Ponta da Fruta

Domingo a terça: Independentes de Balneário, das 18 às 22h

Itapoã

Segunda: Canelinhas da Praia (infantil), das 9h ao meio-dia

Guarapari

Centro

Sábado: Das 17 às 23h, de hora em hora sai um bloco, na seguinte ordem: Vai na Fé, Guaramirim, das Misses, Sururu, Olaria 2000, Rama e Papadefus.

Domingo: Guaramirim, às 18h; das 20 às 23h, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil; e Escola Mocidade Alegre de Olaria, respectivamente.

Segunda: Vai na Fé, às 17h; Guaramirim, às 18h; das 20h à meia-noite, Beleza Negra, Olaria 2000, Sururu, Rama e Escola JK, respectivamente.

Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba.

Praia do Morro (orla)

Sábado: Marchinhas de Carnaval e bloco Concentra mas não sai, a partir de 20h

Domingo: Bateria da Escola JK e bloco Leva Eu, a partir de 20h

Segunda: Marchinhas de Carnaval, juventude de Muquiçaba, bloco Leva eu e Concentra mas não sai, a partir de 20h

Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h

Anchieta

Sede

Sexta: Bloco da Saúde, 8h; Macacada Kids, 18h30

Sábado: Na mão do Palhaço, 19h; Ai que Pagode, 19h; Kulto Paraguai, 20h

Domingo: Bloco das Bichas, 15h; Jaraguá; 21h

Segunda: Ai que Pagode, 19h; Kulto Paraguai,20h

Terça: Jaraguá, 21h

Castelhanos

Sábado: Afrodite, 17h30

Domingo: Na mão do Palhaço, 13h30

Terça: Afrodite, 17h30

Iriri

Sexta: Sacarrolha, 20h

Sábado: Quem é que vai, 19h

Domingo: Sacarrolha, 19h

Segunda: Saco Murcho, 19h

Terça: Bloco das Piranhas, 16h

Piúma

Central

Sexta: Leandro Berola e Bloco do Mé, na praia Central, saindo às 9h no quiosque 37

Sábado: Leandro Berola e Bloco do Mé, saindo às 20h

Domingo: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h

Segunda: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h

Terça: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h

FERIADO DEVE SER DE CALORÃO NO ESTADO

O carnaval, feriado mais aguardado do ano por quem gosta de curtir uma festa e se esbaldar na folia, está chegando. E para não ser pego de surpresa por conta do clima bipolar do Espírito Santo, o Gazeta Online questionou o Instituto Climatempo sobre a previsão do tempo para os quatro dias de folia no Estado.

A meteorologista Josélia Pegorim informou que áreas de instabilidade vão crescer sobre a Região Sudeste do Brasil já nos próximos dias, mas o Espírito Santo será o Estado que menos sentirá os efeitos das nuvens carregadas destas áreas.

“Apesar disso, o ar quente e úmido predominam no Estado e nuvens carregadas também se formam sobre o Espírito Santo e provocam pancadas de chuva, que não devem ser generalizadas nem persistentes”, informou.

A previsão, portanto, é de que em todos os dias do feriado, o Espírito Santo, assim como a Grande Vitória, terão várias horas com sol forte, calor e ar abafado, com possíveis pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.