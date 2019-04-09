Fim dos relacionamentos em debate na Rede Gazeta

Sandra Flanzer participará trazendo o olhar da psicanálise sobre os relacionamentos Crédito: Guilherme Ferrari - 25/07/2018

ATUALIZAÇÃO: Devido às fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde a tarde de segunda-feira (08), o primeiro evento do ciclo 2019 do “Encontros do Saber”, marcado para esta quarta-feira (10), foi adiado. A Rede Gazeta tomou a decisão para preservar a segurança de todos, diante da possibilidade de a tempestade que atinge o Rio se deslocar em direção ao Espírito Santo.



As palestrantes Andréa Pachá e Sandra Flanzer, que falariam sobre "O fim do amor: o término dos relacionamentos sob a ótica do Direito e da Psicanálise", viriam da capital carioca na noite desta terça-feira (09) mas, devido aos alagamentos nas ruas e avenidas da capital carioca, a Rede Gazeta optou por preservá-las de qualquer situação de risco, evitando deslocamentos.

A nova data para realização do evento será definida e divulgada ao longo desta terça. As inscrições estão encerradas, e a Rede Gazeta agradece a compreensão de todos.

O DEBATE

O amor nos dias atuais e os términos de relacionamento vão ser tema de debate desta quarta-feira (10), às 9 horas, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. O evento, que terá participação da juíza Andréa Pachá, que atuou por 15 anos em varas da família no Rio de Janeiro, e da psicanalista Sandra Flanzer, vai ser transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Online.

No encontro, a partir do olhar do Direito e da psicanálise, as palestrantes vão abordar a ruptura de relações que foram estabelecidas, a princípio, para durar. Situações reais, com as quais Andréa e Sandra lidaram no dia a dia de seus trabalhos, serão usadas como exemplos para mostrar como as pessoas têm lidado com fins dos relacionamentos. Além do fracasso do amor, a alienação parental e a ausência dos pais na vida dos filhos também farão parte do debate.

A palestra abre a temporada 2019 da série Encontros do Saber, promovida pela Rede Gazeta em parceria com a Casa do Saber Rio. Como as inscrições se encerraram ontem, o evento vai ser transmitido ao vivo pelo Gazeta Online e os interessados vão poder acompanhar toda a discussão.

“Nosso objetivo é trazer assuntos com os quais as pessoas se identifiquem e, a partir das contribuições dos especialistas, fazer com que possam lidar melhor com as adversidades do dia a dia”, explicou a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg.

Ainda segundo Leticia, assim como os eventos anteriores, o de amanhã também vai arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para ajudar a algum movimento ou instituição social. O beneficiado desta vez será o movimento Bertha Lutz, de Vila Velha – iniciativa que reúne mulheres que se apoiam em diferentes situações, como de violência doméstica e dificuldades financeiras.

“Fizemos essa ação em outros Encontros do Saber e deu muito certo. Parece pouco quando você traz um quilo de alimento, por exemplo, mas para a instituição a ser beneficiada faz diferença. Acreditamos que essa é uma forma de ajudar e dar visibilidade aos movimentos que acontecem no nosso Estado, além de somar uma ação concreta à oferta de conhecimento que esses encontros promovem”, ressaltou a diretora.