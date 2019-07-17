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Jardim Limoeiro

Feto é encontrado em estação de esgoto de condomínio na Serra

O caso chocou moradores e funcionários do condomínio em Jardim Limoeiro

Publicado em 

17 jul 2019 às 12:49

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 12:49

Feto é encontrado em rede de esgoto de condomínio em Jardim Limoeiro na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um feto foi encontrado na rede de esgoto de um condomínio em Jardim Limoeiro, na Serra. Por volta das 16h30 desta terça-feira (16) funcionários foram realizar a limpeza da estação de tratamento de esgoto e, quando foram levantar a tampa de concreto para iniciar o trabalho, acabaram encontrando o feto.
> Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha
Ao se deparar com essa situação, ele suspenderam os trabalhos e ligaram para o síndico informando do ocorrido. De acordo com o síndico José Dalton Barbosa, em entrevista à TV Gazeta, moradores e funcionários ficaram assustados com a situação, já que nunca tinham visto algo assim.
A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Pericia. A suspeita é que o feto tinha 26 semanas.

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