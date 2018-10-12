Fernanda Queiroz: a voz que informa o capixaba na rádio que toca notícias

Fernanda Queiroz dispensa apresentações. A voz firme e ao mesmo tempo suave que tanto cativa o público da CBN Vitória é acompanhada de uma postura também segura ao microfone de quem já testemunhou vários fatos marcantes da vida do capixaba. Mas a história da jornalista com a Rede Gazeta começa bem antes de seu ingresso na rádio que toca notícias. Inicia-se em 1993, quando ainda cursava Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

(Naquele ano) Surgiu a oportunidade de trabalhar nas rádios, na programação musical. Fiquei dois anos (nessa atividade). Quando eu efetivamente me formei em Jornalismo, recebi um convite para ir para a redação, onde estou até hoje. Comecei como redatora, trabalhei como pauteira, como repórter, na chefia de reportagem, como editora... Há 18 anos estou na apresentação do programa CBN Vitória e, um pouco mais recentemente, na edição executiva do trabalho do radiojornalismo, disse Fernanda, neste depoimento que fecha a série Por Dentro da Cobertura, ação em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta.

Fernanda Queiroz Crédito: Marcelo Prest