Fernanda Queiroz: a voz que informa o capixaba na rádio que toca notícias

Fernanda Queiroz dispensa apresentações. A voz firme e ao mesmo tempo suave que tanto cativa o público da CBN Vitória é acompanhada de uma postura também segura ao microfone de quem já testemunhou vários fatos marcantes da vida do capixaba. Mas a história da jornalista com a Rede Gazeta começa bem antes de seu ingresso na rádio que toca notícias. Inicia-se em 1993, quando ainda cursava Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
(Naquele ano) Surgiu a oportunidade de trabalhar nas rádios, na programação musical. Fiquei dois anos (nessa atividade). Quando eu efetivamente me formei em Jornalismo, recebi um convite para ir para a redação, onde estou até hoje. Comecei como redatora, trabalhei como pauteira, como repórter, na chefia de reportagem, como editora... Há 18 anos estou na apresentação do programa CBN Vitória e, um pouco mais recentemente, na edição executiva do trabalho do radiojornalismo, disse Fernanda, neste depoimento que fecha a série Por Dentro da Cobertura, ação em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta.
Neste bate-papo, ela fala ainda sobre o trabalho aguerrido da equipe em acompanhar pautas duras, como a atividade do crime organizado, com braços financeiramente armados. Essas coberturas foram uma grande escola, para fazer entrevistas duras, difíceis. Veja do vídeo com o depoimento completo.