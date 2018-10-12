Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Fernanda Queiroz: a voz que informa o capixaba na rádio que toca notícias
Por Dentro da Cobertura

Fernanda Queiroz: a voz que informa o capixaba na rádio que toca notícias

Hoje apresentadora, âncora e editora executiva da CBN Vitória, a jornalista começou sua carreira bem antes, em 1993, na programação musical das rádios da Rede Gazeta. Conheça esta história de luta, garra e superação #somoscapixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 21:03

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 21:03

especial
Fernanda Queiroz dispensa apresentações. A voz firme e ao mesmo tempo suave que tanto cativa o público da CBN Vitória é acompanhada de uma postura também segura ao microfone de quem já testemunhou vários fatos marcantes da vida do capixaba. Mas a história da jornalista com a Rede Gazeta começa bem antes de seu ingresso na rádio que toca notícias. Inicia-se em 1993, quando ainda cursava Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
(Naquele ano) Surgiu a oportunidade de trabalhar nas rádios, na programação musical. Fiquei dois anos (nessa atividade). Quando eu efetivamente me formei em Jornalismo, recebi um convite para ir para a redação, onde estou até hoje. Comecei como redatora, trabalhei como pauteira, como repórter, na chefia de reportagem, como editora... Há 18 anos estou na apresentação do programa CBN Vitória e, um pouco mais recentemente, na edição executiva do trabalho do radiojornalismo, disse Fernanda, neste depoimento que fecha a série Por Dentro da Cobertura, ação em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta.
Fernanda Queiroz Crédito: Marcelo Prest
Neste bate-papo, ela fala ainda sobre o trabalho aguerrido da equipe em acompanhar pautas duras, como a atividade do crime organizado, com braços financeiramente armados. Essas coberturas foram uma grande escola, para fazer entrevistas duras, difíceis. Veja do vídeo com o depoimento completo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados