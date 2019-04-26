Faz tudo: ela é motorista, cabeleireira, vendedora, faxineira e estudante

Elaine faz questão de estar sempre com o visual impecável para receber seus clientes durante as corridas Crédito: Marcelo Prest

Há quem diga que a vida é feita de oportunidades e a história de Elaine Miguel Rocha, de 35 anos, é prova disso. Ela nunca deixou uma chance passar. Por isso, hoje acumula algumas ocupações, em uma rotina que vai das 6h às 18h: ela é motorista de aplicativo, cabeleireira, vendedora de perfumes e sapatos de criança, faxineira e estudante. Ela ainda passou no concurso para agente socioeducativo e está esperando ser chamada.

Quando assumir a nova função, Elaine afirma que dificilmente conseguirá deixar de fazer alguma das tarefas que já desempenha.

“Quando eu for chamada, não sei se vou conseguir abrir mão de alguma coisa que já faço (risos). Eu acredito que vou diminuir meu ritmo, porque o trabalho é por escala. Mas não vou parar”, afirma Elaine, lembrado que já trabalhou como agente socioeducativo e, na época, já atuava como cabeleireira e vendedora autônoma.

A todas essas tarefas, some-se ainda a mais importante para Elaine, que é ser mãe. Para dar conta de fazer tudo, ela organiza tudo em uma planilha. A intenção é que ela consiga desempenhar todas as funções com harmonia, já que, na correria do dia a dia tudo acontece na mesma hora.

“Enquanto eu estou dirigindo pelo aplicativo, eu dou atenção para as minhas clientes. Se eu passo por um algum lugar que eu sei que preciso entregar produtos, eu o faço. A planilha me ajuda ainda a arrumar tempo para ficar com o meu filho”, explica.

Esse tempo com Pedro Miguel, de 7 anos, é sagrado. Duas vezes por semana os dois curtem juntos pelo menos uma horinha de praia. “Faço isso para que ele também não fique estressado com essa minha vida corrida. Eu não posso imprimir isso nele também”, se preocupa.

SEGREDO DO SUCESSO

Elaine revela que força de vontade é um dos segredos para conseguir dar conta de tudo. “Para quem quer viver o certo, uma vida honesta, não tem outra forma senão com muita batalha. Então, não dar para enfraquecer, temos que seguir firmes”, orienta.

Vaidade Entre as mil e uma tarefas que Elaine desempenha diariamente, ela ainda arruma tempo para ser vaidosa. Ela cuida de cada detalhe de sua aparência, das unhas sempre feitas até a roupa impecável. Isso tudo, segundo Elaine, tem uma justificativa profissional.