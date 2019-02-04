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Projeto Boomerangue

Exposição em Vitória reúne artesanato produzido por moradores de rua

Produtos foram confeccionados por meio de materiais recicláveis; mostra acontece no saguão da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:46

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:46

Projeto Boomerang: oficinas de artes para pessoas em situação de rua Crédito: Divulgação | PMV
"Vi na arte a oportunidade de recomeçar". Esse é o relato de Patrícia de Azevedo, de 50 anos. Ela faz parte de um grupo com cerca de 30 pessoas em situação de rua que têm artesanatos expostos em Vitória.
A iniciativa, que deu origem ao "Projeto Boomerangue", é fruto da parceria entre a rede Escola da Vida e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População de Rua (Centro-Pop) e visa estimular a criatividade, autoconfiança e habilidades por meio da arte.
"Pensamos em fazer um projeto durante o verão para ensiná-los noções de reaproveitamento e geração de produtos. Eles criaram artesanatos com materiais recicláveis", disse a ecodesign Júllia Tedesco.
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SUPERAÇÃO
Patrícia é uma das acolhidas na Hospedagem Noturna do Centro Pop, um abrigo destinado à população adulta em situação de rua de Vitória. Para ela, aceitar ajuda foi um passo importante para superar os obstáculos e gerar renda. "Esse projeto abriu os meus caminhos. Aprendi a costurar e estou cheia de encomendas. Vendo bolsas e colchas de retalho", afirma.
Questionada sobre a emoção que sente ao saber que o artesanato está sendo exposto, ela completou: "É satisfatório todo mundo poder ver o meu trabalho, me senti maravilhada".
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A MOSTRA
A mostra acontecerá até 7 de fevereiro, das 14h às 18h, no saguão da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira. A entrada é gratuita.
Na exposição, é possível encontrar painéis de poesia, bordados em papel, carteiras, bolsas, cadernos, cadernetas, porta-retratos, entre outros. Todos os produtos foram confeccionados a partir de materiais recicláveis.
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