Exposição em Vitória reúne artesanato produzido por moradores de rua

Projeto Boomerang: oficinas de artes para pessoas em situação de rua Crédito: Divulgação | PMV

Vitória. "Vi na arte a oportunidade de recomeçar". Esse é o relato de Patrícia de Azevedo, de 50 anos. Ela faz parte de um grupo com cerca de 30 pessoas em situação de rua que têm artesanatos expostos em

A iniciativa, que deu origem ao "Projeto Boomerangue", é fruto da parceria entre a rede Escola da Vida e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População de Rua (Centro-Pop) e visa estimular a criatividade, autoconfiança e habilidades por meio da arte.

"Pensamos em fazer um projeto durante o verão para ensiná-los noções de reaproveitamento e geração de produtos. Eles criaram artesanatos com materiais recicláveis", disse a ecodesign Júllia Tedesco.

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SUPERAÇÃO

Patrícia é uma das acolhidas na Hospedagem Noturna do Centro Pop, um abrigo destinado à população adulta em situação de rua de Vitória. Para ela, aceitar ajuda foi um passo importante para superar os obstáculos e gerar renda. "Esse projeto abriu os meus caminhos. Aprendi a costurar e estou cheia de encomendas. Vendo bolsas e colchas de retalho", afirma.

Questionada sobre a emoção que sente ao saber que o artesanato está sendo exposto, ela completou: "É satisfatório todo mundo poder ver o meu trabalho, me senti maravilhada".

A MOSTRA

A mostra acontecerá até 7 de fevereiro, das 14h às 18h, no saguão da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira . A entrada é gratuita.

Na exposição, é possível encontrar painéis de poesia, bordados em papel, carteiras, bolsas, cadernos, cadernetas, porta-retratos, entre outros. Todos os produtos foram confeccionados a partir de materiais recicláveis.