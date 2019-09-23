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Valem milhões

Exposição em Vila Velha vai reunir os cavalos mais premiados do Brasil

A 29ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador terá cerca de 200 animais expostos, entre eles a égua Brasa do Évora do Caballero, cotada em R$ 1 milhão
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 set 2019 às 11:57

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 11:57

Quem é apaixonado pelo universo da equitação tem um bom motivo para marcar presença no Jockey Clube de Vila Velha a partir da próxima quinta-feira (25). Os mais belos e valiosos cavalos da raça Mangalarga do Espírito Santo e também do Brasil estarão expostos na 29ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador até o próximo domingo (29).
A jovem égua A égua Brasa do Évora do Caballero é uma das estrelas da 29ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador, em Vila Velha Crédito: Clovis Rangel/Divulgação
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Quando dizemos que são valiosos, não é força de expressão. Alguns animais chegam tem avaliação na casa dos milhões, caso da égua Brasa do Évora do Caballero, com valor estimado em milhão de reais. Ao todo, serão aproximadamente 200 animais envolvidos no evento e o valor estimado para todos eles gira em torno dos R$ 25 milhões.
"Na verdade, esses cavalos, os grandes campeões da raça, não têm preço tabelado. O que se leva em consideração é o destaque nas pistas e o histórico genético do animal", afirma o criador e um dos organizadores do evento, Eder Mai.
LINHAGEM VALIOSA
A égua é filha do "garanhão" mais caro do país, Fator da Cavarú-Retã. Valiosa, Evora é o animal que mais possui títulos oficiais até agora no Brasil, entre eles o 1º Prêmio Égua Jovem de Marcha Nacional 2019 no maior evento da raça do país, a Exposição Nacional de Belo Horizonte.
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“Já dispensamos propostas de até R$ 700 mil por ela. Com o sucesso nas pistas, a procura pelo material genético dela cresceu. A reprodução também é nosso foco”, disse Rodolfo Sgaria, um dos proprietários da égua. Um óvulo da Évora Caballero pode ultrapassar os R$ 15 mil.
ATENÇÃO ESPECIAL
Para atingir esse nível de avaliação E cotação, os animais são tratados com atenção especial. Iniciando nas competições em março, Evora diariamente passa por exercícios físicos, de marcha e portura, além de ter alimentação balanceada e controlada por uma veterinária.
Evora recebe tratamento diferenciado: desde a alimentação balanceada aos tratamentos dos cuidadores Crédito: Clovis Rangel/Divulgação
A EXPOSIÇÃO
A 29ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador tem o apoio da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Espírito Santo (ACCMMES) e pretende reunir mais de 200 animais de todas as regiões do país e um público de mais de três mil pessoas nos quatro dias. A entrada para o evento é gratuita.

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