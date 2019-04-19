Exército fiscaliza loja de armamentos em Vila Velha

Interdição parcial na Antônio Ataíde, em Vila Velha, em virtude de fiscalização em loja de armamentos Crédito: Esthefany Mesquita

Uma fiscalização em loja de armamentos, comandada pelo Exército , ocorre no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , nesta quinta-feira. Os militares responsáveis pela iniciativa estão à rua Antônio Ataíde, a qual conta com três faixas de trânsito, das quais, uma delas está parcialmente interditada, em cerca de 150 metros da extensão total.

A operação, que teve início por volta de 15h30, pretende recolher produtos do estabelecimento alvo para fazer averiguação mais detalhada. Os militares informaram que apesar de haver um cronograma para visitas nas lojas que vendem armas, desta vez foi atendida a uma determinação de escalão superior dentro do Exército.

Alguns produtos deste comércio já foram recolhidos para que permitir a fiscalização mais detalhada aos armamentos. O Tenente-coronel Alves, do 38º Batalhão de Infantaria, à frente da iniciativa, informou que a ação está acontecendo porque a loja em questão vende produtos que são controlados pelo Exército.

Desta vez, os homens foram recolher os itens para fiscalização profunda do material. Em relação a alguns deles, já havia intenção predeterminada por parte dos agentes. Apesar disso, o Tenente não informou o conteúdo específico em foco por questão de segurança, mas acrescentou que há produtos sendo recolhidos e levados para outra unidade dentro do Exército para fazer averiguação pormenorizada.

A verificação também leva em consideração aspectos fiscais das mercadorias, visando confirmar se as quantidades constantes da loja conferem com o que é apresentado em notas fiscais. As formas de averiguar o material destes estabelecimentos partem de denúncias, ordens judiciais ou por iniciativa própria militar. Para qualquer um dos casos, as lojas nunca são avisadas.

Além do tenente, foram mobilizados outros nove homens para a operação. Parte deles foi designada para conferência do material, outra parte para segurança, já que o material é delicado e frágil, outros homens foram destinados à guarda e para auxiliar no trânsito e no transporte.

CONGESTIONAMENTO

O trânsito no local encontra-se intenso, contando com cerca de 500 metros de extensão. Segundo o Tenente-coronel Alves, à frente da ação militar, os homens escalados estão presentes na localidade da fiscalização para dar suporte ao fluxo de trânsito, buscando evitar acidentes. No entanto, a autoridade assegurou que o fator que vem causando engarrafamento na região é o horário de pico, descartando a possibilidade de interferência da operação em andamento.