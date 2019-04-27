Estudantes de Odontologia são alvo de bandidos em Vitória

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Duas estudantes de Odontologia tiveram o carro roubado por cinco bandidos armados em Jardim da Penha , em Vitória. O fato ocorreu nesta sexta-feira (26), por volta das 21h30. O veículo foi recuperado neste sábado (27) e quatro suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Vitória.

A dona do veículo, que tem 24 anos e está no sétimo período de Odontologia, contou que estacionou o carro em Jardim da Penha para deixar a amiga. Elas estavam voltando da universidade. Em seguida, seguiria para sua casa na Serra.

No entanto, no momento que ela parou o veículo, cinco criminosos se aproximaram do carro. Dois deles apontaram a arma para a cabeça das duas e mandaram elas saírem do carro. Em seguida, levaram o veículo.

Achei até que fosse uma brincadeira, foi muito rápido. Enquanto a gente não saiu eles não pararam de apontar a arma. E gritavam assalto, assalto... Os vizinhos contaram que esses meninos já estavam pelo local desde cedo

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Além do veículo, eles levaram os celulares das vítimas e todo o material de odontologia. A estimativa de prejuízo desses itens é de R$ 10 mil. “Os materiais que estavam no carro fazem parte do meu kit acadêmico de odontologia, como brocas, resinas, manequins. Eu nunca deixo nada no carro, mas eu estava voltando da aula”, disse.

CARRO RECUPERADO

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o carro da estudante foi recuperado na manhã deste sábado (27) pela Guarda Municipal de Vitória, que abordou o veículo no Centro de Vitória.

“No carro havia quatro indivíduos, sendo dois maiores e dois menores. “Eles foram conduzidos para Delegacia Regional de Vitória e a vítima do assalto reconheceu os conduzidos”, disse.

Lucas Carone Sabino e Bernardo Bernardo Terciano Frankenbergher foram autuados por associação criminosa e roubo. Eles serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já os adolescentes, 15 e 14 anos, vão responder por ato infracional análogo ao crime de associação criminosa e roubo. Eles apresentados à Justiça.

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