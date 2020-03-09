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Vitória

Espuma amarelada chama a atenção na Praia de Camburi; fotos

Prefeitura disse que o oceanógrafo da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Rodrigues, explicou que o aparecimento da espuma, formada por microalgas, se deve ao mar agitado

Publicado em 09 de Março de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 12:08
Data: 09/03/2020 - ES - Vitória - Mar com bastante espuma em Camburi - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Espuma amarelada chama a atenção na Praia de Camburi
Uma espuma amarelada no mar da Praia de Camburi, em Vitória, chamou a atenção de quem passava próximo ao Píer de Iemanjá, na manhã desta segunda-feira (09). Toda a praia está imprópria para banho, de acordo com o último teste de balneabilidade divulgado pela Prefeitura de Vitória, válido até a próxima quinta-feira (12). Atualmente, dez pontos da orla são monitorados pelo teste.
O advogado Victor Barbosa Mejia enviou imagens para A Gazeta e disse que ficou assustado quando viu a mancha na praia. "Estava passando pelo calçadão e reparei na mancha. Parecia algo denso como óleo. Fui no píer e o cheiro era de esgoto. Era tipo um bege meio amarelado", comentou o advogado.
A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para comentar sobre a espuma e explicar se a classificação como imprópria no teste de balneabilidade tem ligação com a mancha. Em nota, a Prefeitura disse que o oceanógrafo da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Rodrigues, explicou que o aparecimento da espuma se deve ao mar agitado. "Grande parte dela é de composição de microalgas. O vento sul desloca para norte de Camburi, o que contribui para essa formação. Informa, ainda, que devido ao mar agitado, todo cuidado deve ser tomado pelos banhistas", afirmou em nota.
Sobre o uso da praia, a secretaria recomenda que deve ser obedecida a indicação das placas de balneabilidade e que o último resultado não tem nenhuma ligação com essa formação observada nesta segunda-feira (09), mas com as últimas chuvas fortes que caíram na cidade e municípios vizinhos.

Espuma amarela surge na Praia de Camburi, que está imprópria para banho

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