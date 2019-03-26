Espírito Santo lidera ranking de mortes por consumo de álcool no país

Espírito Santo lidera consumo de álcool no país Crédito: congerdesign | Pixabay

Espírito Santo lidera o ranking de óbitos parcial ou totalmente atribuíveis ao consumo de álcool entre os maiores de 55 anos de idade, com 44,2 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados foram levantados em 2016 e divulgados nesta terça-feira (26). Uma pesquisa realizada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) revelou que olidera o ranking de óbitos parcial ou totalmente atribuíveis ao consumo deentre os maiores de 55 anos de idade, com 44,2 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados foram levantados em 2016 e divulgados nesta terça-feira (26).

Pernambuco (42,4/100 mil), Paraíba (41,6/100mil) e Rio Grande do Sul (41,5/100 mil) ficaram logo atrás do Espírito Santo, enquanto os Estados com as menores taxas foram Amapá (16,7/100 mil), Amazonas (20,7/100 mil), Pará (21,8/100 mil) e Roraima (22,4/100 mil). Os principais agravos à saúde relacionados aos óbitos em 2016, no Brasil, foram doença hepática, com 14,56% e hipertensão, com 12,45%. Os Estados de(42,4/100 mil),(41,6/100mil) e Rio Grande do Sul (41,5/100 mil) ficaram logo atrás do Espírito Santo, enquanto os Estados com as menores taxas foram(16,7/100 mil),(20,7/100 mil), Pará (21,8/100 mil) e(22,4/100 mil). Os principais agravos à saúde relacionados aos óbitos em 2016, no, foram doença hepática, com 14,56% e hipertensão, com 12,45%.

Santa Catarina (207,6/100 mil), Rio Grande do Sul (194,1/100 mil) e Paraná (178,9/100 mil). Não há informações sobre óbitos em 2017 relacionados ao alcoolismo. No ano de 2017, considerando apenas as internações hospitalares parcialmente ou totalmente atribuíveis ao consumo de álcool, o ES ficou em quarto lugar no país: 160,3 internações por conta do consumo da bebida, ficando atrás apenas de(207,6/100 mil),(194,1/100 mil) e(178,9/100 mil). Não há informações sobre óbitos em 2017 relacionados ao alcoolismo.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS). A avaliação do grupo com mais de 55 anos surpreendeu os pesquisadores. O trabalho tem como base dados publicados por entidades nacionais e internacionais, como o, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS). A avaliação do grupo com mais de 55 anos surpreendeu os pesquisadores.

Espírito Santo lidera consumo de álcool no país Crédito: geralt | Pixabay

A reportagem do Estadão conversou com um médico psiquiatra e presidente executivo do Cisa, que informou que este é um dos resultados inesperados do relatório feito pelo centro.

Não começamos a trabalhar com os idosos como um problema forte, mas, quando fomos ver, eles são um grupo de pessoas com um problema grave, sem ter políticas públicas para eles e sem treinamento específico de recursos humanos. Os médicos não fazem diagnóstico aprofundado, não sabem como tratar nem como prevenir Arthur Guerra, presidente executivo do Cisa

DADOS DO ESPÍRITO SANTO

Índice de experimentação entre adolescentes

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que os adolescentes entre 13 e 15 anos, que estão no 9º ano do ensino fundamental, representam um alto índice de experimentação da bebida no Espírito Santo. Considerando 2009 a 2015, o número caiu, mas ainda é alto e corresponde a mais da metade do público desta faixa etária: 51,5% já experimentou álcool sendo que, em 2009, este número chegou a 70,7%.

Neste mesmo corte, o público feminino é levemente maior considerando a experimentação, com 51,9% contra 51% do público masculino. Também foram as meninas que tiveram mais episódios de embriaguez nesta idade, com 20,6% contra 19,7% dos meninos. O número de embriaguez nesta faixa etária reduziu em comparação a 2012, quando 27,2% das meninas relataram este tipo de experiência contra 23,5% do público masculino.

Consumo abusivo de álcool por adultos

De 2010 a 2017, o consumo abusivo de álcool foi recorde no ano de 2016 — quando 30,3% dos homens faziam consumo excessivamente da bebida. Naquele ano, também foi registrado o maior número de mulheres que ingerem álcool, com 14,9%.

Consumo abusivo de álcool por adultos Crédito: Álcool e Saúde dos Brasileiros - Panorama 2019/CISA

Em 2017, os números caíram, mas ainda são altos. 27,1% dos homens continuam consumindo a bebida compulsivamente e 13,4% das mulheres também.

Já em 2011 foi o maior número registrado de homens conduzindo veículos motorizados após o consumo de álcool, com 11,9%. Naquele ano, as mulheres também ficaram com o maior número em relação à pesquisa entre 2010 e 2017, com 2,8%.

Conduçãop de veículo motorizado após consumo de bebidas alcóolicas Crédito: Álcool e Saúde dos Brasileiros - Panorama 2019/CISA