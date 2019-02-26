Escola municipal de Vila Velha tem 17 alunos aprovados no Ifes

Alunos comemoram a aprovação no Instituto Federal do Espírito Santo para o ensino médio integrado Crédito: Ricardo Medeiros

A escola municipal Reverendo Antônio da Silva Cosmo, de Jardim Colorado, em Vila Velha, teve uma boa surpresa neste ano: conseguiu aprovar 17 alunos para estudar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Com o recorde de aprovação para a turma de 2019, o colégio conquistou o primeiro lugar entre as escolas municipais de Vila Velha que mais aprovaram estudantes para estudar no instituto.

Os alunos da Escola Parque, como é conhecida, passaram para os Ifes de Cariacica, Santa Teresa, Vitória e Guarapari. Um dos estudantes que conseguiu garantir uma vaga foi Lucas Segal Barboza, de 15 anos, para o ensino médio integrado ao curso técnico em edificações no Ifes de Vitória.

Ele acredita que o diferencial da Escola Parque está no ensino em tempo integral. Lucas participou da primeira turma que teve o ensino integral desde o 6° ano. Além disso, ressalta a qualidade dos professores, que não hesitam em ajudar fora do horário de aula.

“Os professores são o grande diferencial da escola. Eles ficavam depois do horário com a gente e nos incentivam a estudar”, comenta o ex-aluno, que fala dos docentes com brilho nos olhos.

Para a diretora da Escola Parque, Darcilene Brandão de Oliveira, de 47 anos, as aprovações foram possíveis devido a um tripé formado por escola, incentivo da família e interesse dos alunos. Ela contou que a escola produz apostilas de matemática, português e ciências feitas pelos próprios professores. São materiais extras trabalhados paralelamente ao oferecido pelo poder público à escola.

“O material pedagógico é distribuído para todos os alunos do período integral. A preparação para passar no Ifes começa desde o 6° ano, mas há um trabalho intensificado no 9° ano. Eu digo que é um tripé porque não adiantaria oferecer o material caso eles não tivessem interesse em estudar”, explica.

Quem também está feliz com a aprovação é a estudante Lívia Matos, de 15 anos, que passou para técnico em meio ambiente integrado com o ensino médio para o Ifes de Vitória. Ela também associou a sua vitória a competência dos professores. “Eu sempre ficava depois do horário para aprender e os professores desmarcaram compromissos para me ajudar”, disse.

EJA

A escola recebe alunos dos bairros Jardim Colorado, Brisamar, Vila Nova, Jardim Asteca e Novo México. São 175 alunos de 9° ano, sendo divididos em cinco turmas em tempo integral, de 8 horas às 16h40 e duas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. A novidade neste ano é que além de alunos do ensino integral, também foram aprovados quatro da Educação de Jovens e Adultos (Eja).

A diretora acrescentou que neste ano pedagoga e professores deram informações sobre a prova para essas duas turmas e foram grandes incentivadores dos jovens e adultos.

“A realidade deles é totalmente diferente, são pessoas que trabalham o dia inteiro e voltaram à escola depois de anos para estudar. Eles passaram principalmente por mérito deles porque não foi feito um trabalho diferenciado como aconteceu com o integral”, esclareceu.

"ACREDITO QUE VENDI POR FORÇA DE VONTADE"

Sirlene Gonçalves Longamer Santos,empregada doméstica aprovada no Ifes Crédito: Fernando Madeira





A empregada doméstica Sirlene Gonçalves Longamer Santos, de 54 anos, foi aluna da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e conseguiu uma vaga no Ifes de Vitória para o curso de Guia de Turismo integrado com o ensino médio. Ela disse que a surpresa foi grande e o resultado trouxe felicidade e esperança para continuar os estudos.

Porque decidiu voltar a estudar?

Eu queria melhorar minha vida através dos estudos. Quando você estuda fica mais ágil. Eu parei na quarta série, fui mãe nova. Mas foram minhas filhas que me incentivaram a voltar. Via que elas já tinham concluído o ensino médio e eu não tinha isso.

Você voltou com quantos anos?

Eu voltei com 45 anos e fiz todo o ensino fundamental na escola Reverendo Antônio da Silva Cosmo. Foram muitas dificuldades enfrentadas nesses anos, nem todos os alunos querem estudar, alguns até atrapalham a gente. Mesmo repetindo em alguns anos, acredito que venci por força de vontade.

Quando você decidiu que iria fazer a prova para o Ifes?

Eu não queria fazer a prova, mas os professores me incentivaram dizendo que nada era impossível, ainda me falaram que dificuldades todo mundo tinha e eu estava lá para aprender. Eu pedi muito ao Senhor para me ajudar e fui fazer a prova.

Qual a sensação quando viu o resultado?

A sensação foi maravilhosa. Estou feliz porque é mais um passo que estou dando em minha vida e vou aprender uma nova profissão. Desejo trabalhar na área, já quero aprender inglês.

Como está conciliando os estudos?

Eu sou doméstica, mas estou desempregada. Como eu moro na Ilha dos Bentos, em Vila Velha, atualmente eu saio de casa às 17 horas, pego dois ônibus, e chego por volta das 17h45.







