ES tem alerta de chuva forte com raios e ventos de até 80 km/h

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O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta segunda- feira (29) um aviso de atenção para todo o Espírito Santo, à exceção do Extremo Norte, na divisa com a Bahia. Segundo o alerta, que é valido a partir desta terça-feira (30), há risco de chuvas intensas, tempestade de raios e vendaval.

Segundo a Marinha do Brasil, na terça-feira (30), os ventos podem chegar a mais de 60km/h, com rajadas de até 80km/h. As ondas podem chegar a quatro metros.

Segundo o Inpe, as condições meteorológicas ruins podem durar até 48 horas. O órgão recomenda que os moradores dos locais afetados acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, acione a Defesa Civil do município.

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