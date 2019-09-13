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Hospital Infantil de Vitória

Em reunião com OAB, secretário do ES nega internações em contêineres

Reunião entre sec. da Saúde e pres. da OAB-ES foi nesta manhã; O Gazeta Online teve acesso ao vídeo em que secretário admite deslocar crianças para módulos ou contêineres
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 set 2019 às 13:20

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 13:20

Hospital Infantil de Vitória Crédito: José Renato Campos | A Gazeta
O secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, esteve reunido na manhã desta sexta-feira (13) com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, para prestar esclarecimentos após a declaração dada pelo secretário, durante a sessão da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa no último dia 6, de setembro, de que a Sesa estuda a possibilidade de deslocar crianças internadas no Hospital Infantil de Vitória para módulos ou até mesmo contêineres. Na reunião Nésio afirmou que nunca falou em colocar crianças em contêineres.
"Nunca dissemos que colocaríamos crianças em contêineres", disse Nésio Fernandes, que acrescentou ter  mencionado apenas a possibilidade de utilizar estruturas modulares e contêineres para abrigar serviços administrativos do hospital.
De acordo com nota divulgada pela OAB-ES, o convite para a reunião foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A reunião foi realizada na sede da secretaria, na Enseada do Suá, em Vitória. Nésio e o presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, conversaram a respeito do pedido de informações  feito pela OAB-ES à Sesa sobre as alternativas de internação levantadas pelo secretário.
> OAB-ES pediu esclarecimento sobre uso de contêiner para pacientes no ES
Na reunião, como disse a OAB-ES, o secretário informou que “a Sesa nunca avaliou a possibilidade de internação de crianças em módulos ou contêineres". O secretário afirmou que houve um entendimento equivocado sobre declarações que ele prestou durante a sessão da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa, no último dia 6 de setembro.
José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES, e o secretário de Estado de Saúde, Nésio Andrade Crédito: Divulgação | OAB-ES
A reportagem do Gazeta Online teve acesso à ata e ao vídeo da sessão, onde o secretário admite a possibilidade de deslocar as crianças para módulos ou até mesmo contêineres em caso de interdição do hospital. A informação foi publicada pelo colunista Leonel Ximenes.
> Pais têm dificuldades com consultas em hospitais infantis do ES
Questionado pelo deputado Lorenzo Pazolini, presidente da Comissão, se há algum plano ou local para que as crianças internadas pudessem ser alocadas em consequência de um infortúnio ou fechamento do Hospital Infantil de Vitória, o secretário afirmou existir estudos para o acolhimento das crianças em módulos e até mesmo contêineres.
VEJA VÍDEO
Em nota, a OAB-ES diz que o presidente agradeceu a atenção da Sesa ao pedido da Ordem e que a população ficará mais aliviada após o esclarecimento. “O secretário nos informou que o Estado nunca teve, entre suas alternativas, o plano de internar crianças em contêiner. Ficamos muito satisfeitos em ouvir tal afirmação. Quem ganha com isso é a sociedade”, destacou Rizk Filho.

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