Em reunião com OAB, secretário do ES nega internações em contêineres

O secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, esteve reunido na manhã desta sexta-feira (13) com o presidente da, José Carlos Rizk Filho, para prestar esclarecimentos após a declaração dada pelo secretário, durante a sessão da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa no último dia 6, de setembro, de que a Sesa estuda a possibilidade de deslocar crianças internadas nopara módulos ou até mesmo contêineres. Na reunião Nésio afirmou que nunca falou em colocar crianças em contêineres.