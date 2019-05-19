Em caso de rompimento em Barão de Cocais, Rio Doce está na rota da lama

Barragem aérea da Minas Gongo Soco, em Barão de Cocais Crédito: Google Maps

tragédia de Mariana, que contaminou o Rio Doce desde a foz até Regência, em Linhares, o manancial capixaba pode novamente ser tomado por rejeitos de minério. O Rio Doce está na rota da lama caso ocorra o rompimento do reservatório Sul Superior, da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) está monitorando as ações dos órgãos de controle no estado mineiro. Porém, o governo diz que ainda é prematuro afirmar que o manancial capixaba será atingido. Mais de três anos após a, que contaminou o Rio Doce desde a foz até Regência, em Linhares, o manancial capixaba pode novamente ser tomado por rejeitos de minério. O Rio Doce está na rota da lama caso ocorra o rompimento do reservatório Sul Superior, da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) está monitorando as ações dos órgãos de controle no estado mineiro. Porém, o governo diz que ainda é prematuro afirmar que o manancial capixaba será atingido.

De acordo com a Vale, o talude norte da cava da Mina Gongo Soco pode se romper a qualquer momento até o próximo sábado (25). Caso isso ocorra, o Rio Doce se torna um caminho natural da lama, já que os rejeitos devem atingir o Rio Santa Bárbara, depois chegaria ao Rio Piracicaba, que deságua no Rio Doce.

Segundo a Seama, vários fatores podem interferir ou interromper a chegada da lama ao Rio Doce em caso de rompimento da barragem. Por nota, a secretaria explicou que a distância do barramento até o Rio Doce é de aproximadamente 200 km, o que seria um obstáculo para a chegada da lama.

Disse também que o volume do rejeito deve ser considerado. Além disso, segunda a Seama, no trajeto possível dos rejeitos existem duas outras barragens de produção de energia elétrica que poderiam contribuir para o impedimento do possível fluxo até o Rio Doce.

Por nota, a Vale confirma que, em caso de rompimento da barragem Sul Superior da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, os rejeitos podem chegar aos rios São João, Conceição, e Santa Bárbara, que são afluentes do Rio Piracicaba e Rio Doce. A empresa acrescenta que está comprometida com o desenvolvimento de ações de minimização dos impactos e contenção dos rejeitos.





Nota da Seama

"A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) informa que está acompanhando e monitorando as ações dos órgãos de controle no Estado de Minas Gerais, bem como da empresa responsável pela barragem, atualizando as informações e analisando os impactos, caso ocorra o rompimento da barragem Sul Superior, da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais. É importante esclarecer que procedimentos preventivos de contenção e de retiradas da população, que seria impactada, já estão sendo providenciadas pelo Estado vizinho.

Com relação a possibilidade dos rejeitos atingirem a bacia do rio Doce, ainda é prematuro a afirmação pois depende de vários fatores, principalmente do volume desse rejeito, que segundo os órgãos mineiros de controle é bem inferior aos de Brumadinho. A distância do barramento até o rio Doce também seria um obstáculo importante, essa distância é de aproximadamente 200 km. E no trajeto possível dos rejeitos, ainda existem duas outras barragens de produção de energia elétrica que poderiam contribuir para o impedimento do possível fluxo até o rio Doce".

Nota da Vale