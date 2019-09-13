Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80

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Na história policial do Espírito Santo, Edmilson Cândido do Rosário, conhecido como Negão, ganhou fama de bandido mais perigoso do Estado na década de 1980, devido a sua extensa ficha criminal com roubos e assassinatos. Mas também ficou conhecido como Robin Hood capixaba, ao saquear caminhões de gás e de leite e distribuir as mercadorias para as comunidades carentes. No acervo jornalístico de A Gazeta estão registradas suas passagens pela polícia, seu temperamento agressivo, homicídios e fugas misteriosas. História relembrada na série em podcast "Vidas Bandidas", que pode ser escutada neste site e em plataformas de áudio, como Spotify e iTunes.
Entre seus crimes está o assassinato, em dezembro de 1983, da estudante de Comunicação Maria das Graças Tardin. A vítima foi estuprada, torturada e depois morta com um tiro pelas costas por ter reconhecido o assaltante. Confira abaixo no formato de quadrinhos como Edmilson Cândido do Rosário se transformou no bandido mais perigoso do Estado: