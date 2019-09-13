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  • Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80
Vidas Bandidas

Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80

No segundo episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que ganhou fama de cruel e também Robin Hood capixaba
Sullivan Silva

Sullivan Silva

Publicado em 

13 set 2019 às 10:52

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 10:52

Clique no play azul abaixo para ouvir o podcast. Use fones de ouvidos para uma melhor experiência:
Na história policial do Espírito Santo, Edmilson Cândido do Rosário, conhecido como Negão, ganhou fama de bandido mais perigoso do Estado na década de 1980, devido a sua extensa ficha criminal com roubos e assassinatos. Mas também ficou conhecido como Robin Hood capixaba, ao saquear caminhões de gás e de leite e distribuir as mercadorias para as comunidades carentes. No acervo jornalístico de A Gazeta estão registradas suas passagens pela polícia, seu temperamento agressivo, homicídios e fugas misteriosas. História relembrada na série em podcast "Vidas Bandidas", que pode ser escutada neste site e em plataformas de áudio, como Spotify e iTunes.
> Confira como ouvir os podcast de Vidas Bandidas
> Podcast Vidas Bandidas: as fugas espetaculares de Pedro Grosso
Entre seus crimes está o assassinato, em dezembro de 1983, da estudante de Comunicação Maria das Graças Tardin. A vítima foi estuprada, torturada e depois morta com um tiro pelas costas por ter reconhecido o assaltante. Confira abaixo no formato de quadrinhos como Edmilson Cândido do Rosário se transformou no bandido mais perigoso do Estado:   

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