Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80

Entre seus crimes está o assassinato, em dezembro de 1983, da estudante de Comunicação Maria das Graças Tardin. A vítima foi estuprada, torturada e depois morta com um tiro pelas costas por ter reconhecido o assaltante. Confira abaixo no formato de quadrinhos como Edmilson Cândido do Rosário se transformou no bandido mais perigoso do Estado: